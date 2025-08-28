Vittoria assedio francese, Capellupo: “Oggi come allora Catanzaro non deve arrendersi”

«Il 28 agosto 1528 Catanzaro, con coraggio e sacrificio, respinse l’assedio francese, guadagnandosi il rispetto dell’Imperatore Carlo V ed i privilegi che ancora oggi sono impressi nel nostro stemma con l’aquila imperiale. Quella vittoria, celebrata con il motto “Sanguinis Effusione”, ci ricorda che la storia non è mai soltanto memoria, ma monito e insegnamento.

Oggi come all’epoca Catanzaro non può e non deve arrendersi: allora resisteva alle armate francesi, oggi deve reagire all’assedio politico ed amministrativo portato avanti dal presidente Occhiuto, che negli ultimi anni ha mortificato la nostra città.

Il Capoluogo di Regione, in questi anni di governo regionale Occhiuto, è stato offeso ed assediato, dalla sanità ai grandi finanziamenti regionali, con la complicità, purtroppo, di qualche amico catanzarese del Presidente.

È il momento di rialzare la testa, di rivendicare con forza i nostri diritti, il nostro presente ed il nostro futuro di Capoluogo di Regione. Catanzaro merita rispetto, merita visione, merita dignità, merita libertà.»

Lo afferma in una nota il consigliere comunale Vincenzo Capellupo.