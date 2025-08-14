Catanzaro, l’associazione Carlino d’Argento plaude al successo della “Notte del Mare” su Rai2

L’Associazione Carlino d’Argento esprime il proprio plauso per il successo della Notte del Mare, l’evento che ha portato Catanzaro all’attenzione nazionale attraverso la prestigiosa vetrina di Rai 2.

Il programma, ideato e prodotto interamente a Catanzaro dalla Life Communication, ha visto la brillante conduzione di Domenico Gareri e ha scelto come suggestiva cornice il Porto di Catanzaro. Una location d’eccezione per affrontare temi di grande rilevanza come la tutela del mare e la sostenibilità ambientale, alternando momenti di confronto a spettacolari esibizioni di artisti affermati e talenti emergenti.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per raccontare esperienze virtuose e buone pratiche nate sul territorio, capaci di trovare eco e visibilità su una rete nazionale.

Domenico Gareri è da sempre esempio di professionalità e di eccellenza: il Premio Carlino d’Argento di Catanzaro lo conosce e lo apprezza fin dalla sua prima edizione. Con dedizione, passione e competenza, Gareri continua a lavorare per far emergere il volto autentico della nostra terra, contribuendo a promuovere una Calabria positiva, creativa e protagonista.