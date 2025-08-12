Catanzaro, Battaglia: “Sul fronte dei chioschi prosegue il lavoro del settore patrimonio per le concessioni alle attività commerciali”

Ha prodotto i primi risultati ed è tuttora in corso l’attività portata avanti dall’amministrazione comunale sul fronte della concessione di aree destinate all’installazione di chioschi per esercizi commerciali. Lo rende noto l’assessore al Patrimonio, Antonio Battaglia, evidenziando l’impegno del settore in un ambito particolarmente attenzionato nel corso dell’ultimo anno. “Le procedure ad evidenza pubblica hanno consentito di rendere evidenti i primi frutti, come nel caso del chiosco di fiori e piante presente nell’area del cimitero di via Paglia. Dopo una prolungata chiusura, ha potuto riaprire al pubblico riprendendo un servizio che ha un particolare valore per tutti quanti si recano ad onorare i propri cari defunti. In generale, l’amministrazione comunale ha avviato un più approfondito iter con l’obiettivo di garantire la regolarizzazione delle attività dei chioschi e l’aggiornamento dei canoni dovuti per la concessione da cui ricavare i giusti introiti per le casse comunali. Un adempimento che serve a rimettere sui giusti binari della trasparenza i rapporti con gli esercenti, favorendo, dall’altra parte, un più corretto percorso anche per gli anni a venire. L’auspicio – conclude Battaglia – è che questo impegno possa incontrare la giusta condivisione e collaborazione da parte dei privati, trovando l’opportuna sintesi nell’interesse di tutti”.