Gagliano, Contrada Petrosa senz’acqua: la denuncia del consigliere comunale di Forza Italia Sergio Costanzo

Grave disagio per i residenti di Contrada Petrosa, in via Madonna del

Pozzo, dove da giorni si registra l’assenza totale di fornitura

idrica. A denunciarlo è il Consigliere Comunale di Forza Italia Sergio

Costanzo, che si fa portavoce del malcontento dei cittadini e punta il

dito contro la mancata attivazione del settore comunale competente.

“È inaccettabile – afferma Costanzo – che in piena estate intere

famiglie debbano affrontare giornate senza una goccia d’acqua. Ho già

segnalato la situazione agli uffici competenti, ma ad oggi non c’è

stato alcun intervento risolutivo. Il Comune ha il dovere di garantire

un servizio essenziale come l’acqua potabile, soprattutto in una zona

abitata come quella di Gagliano.”

Il consigliere lancia quindi un appello urgente all’Amministrazione

Comunale, affinché si intervenga immediatamente per ripristinare

l’erogazione dell’acqua e prevenire ulteriori disagi.

“Non è più tollerabile che i cittadini vengano lasciati soli di fronte

a problematiche così gravi. Mi aspetto – conclude – un intervento

tempestivo e risolutivo.”