Catanzaro, SOS Caldo: manifestazione di interesse per il servizio rivolto agli anziani soli nel periodo estivo

Anche quest’estate sarà garantito il servizio di ascolto e supporto agli anziani soli residenti a Catanzaro. L’amministrazione comunale ha pubblicato la manifestazione di interesse rivolta al mondo del volontariato e del Terzo settore per realizzare il progetto “SOS Caldo” nel periodo dal 28 luglio al 31 agosto prossimi. Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Nunzio Belcaro, sottolineando che l’obiettivo è quello di sostenere gli anziani privi di una solida rete familiare e che, soprattutto in questo periodo dell’anno, rischiano di andare incontro a momenti di solitudine e difficoltà. I servizi richiesti alle associazioni che intenderanno aderire all’avviso del Comune, sono principalmente mirati a favorire l’orientamento alla rete di servizi e sostegni attiva sul territorio, assicurando supporto telefonico in particolari condizioni di bisogno e predisponendo, in caso di urgenza, le misure previste dal Servizio Sociale Territoriale. Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 luglio prossimo, consultando l’avviso e la modulistica disponibili al link https://www.comune.catanzaro.it/bando/avviso-pubblico-per-lacquisizione-di-manifestazione-di-interesse-sos-caldo-estate-2025-azioni-di-ascolto-ed-interventi-in-favore-degli-anziani-soli-residenti-nell/