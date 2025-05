Voci per la Palestina: la vicesindaca Iemma sostiene la manifestazione di domani a Catanzaro

“La manifestazione in programma per domani, 29 maggio, alle ore 18:00 in piazza Prefettura a Catanzaro, promossa dal Comitato provinciale ANPI insieme a CGIL, Libera, ARCI e tante altre realtà del nostro territorio e intitolata significativamente Basta morti in Palestina merita il nostro pieno, convinto e incondizionato sostegno”. Lo scrive in una nota Giusy Iemma, vice sindaca del capoluogo e presidente dell’Assemblea regionale del PD.

“In un momento così drammatico per la popolazione civile palestinese, non possiamo restare in silenzio. Ogni giorno – aggiunge Iemma – porta con sé immagini di dolore, distruzione, vite spezzate. E ogni giorno ci interroga, ci chiede da che parte stiamo. Anche uno scrittore come David Grossman, voce autorevole e profondamente legata alla storia del suo popolo, è arrivato a dire che davanti a tanta sofferenza il fatto che questa crisi sia stata iniziata da Hamas il 7 ottobre è irrilevante. Perché ci sono limiti umani che non devono mai essere superati. Perché davanti a bambini uccisi, a madri disperate sui cadaveri dei figli, a intere comunità annientate dalla fame, dalla paura, dalle bombe, non ci sono distanze che tengano: questo è un problema di tutti, è una ferita dell’umanità intera. E allora – conclude la vice sindaca – alziamo la voce anche da qui, da Catanzaro. Scendiamo in piazza per dire basta. Per chiedere che si metta fine alla violenza e che si apra finalmente un cammino di riconciliazione autentica, di convivenza possibile, di dignità restituita. Un cammino di costruzione della pace. Perché ogni vita conta. Perché la dignità umana non conosce confini”.