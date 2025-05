Catanzaro, Armonie in duo per A.Gi.Mus.: il sax e il violino incontrano l’arte visiva

La stagione 2025 della sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro continua ad affascinare, unendo l’eleganza delle arti visive alla raffinatezza della buona musica, conquistando i palati più esigenti del panorama culturale cittadino.

Il nuovo appuntamento proposto dall’associazione è in programma venerdì 30 maggio alle ore 18:30 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro e vedrà protagonista il duo sax-violino composto da Pamela Aloise e Annamaria Paonessa.

A introdurre la serata sarà il giornalista Arcangelo Pugliese, mentre il contributo visivo sarà affidato all’opera “Mondo donna” dell’artista Ornella Cicuto, che arricchirà l’evento con la sua forza espressiva.

Le artiste

Pamela Aloise, laureata in saxofono presso il Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese, vanta un’intensa attività concertistica con prestigiose formazioni come l’Orchestra di Fiati Mediterranea, l’Orchestra Filarmonica della Calabria, la Tchaikovsky S. Arlia Wind Orchestra e la SaxOrchestra Tchaikovsky.

Nel 2023 ha ottenuto il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Città di Crotone” nella sezione musica da camera, in formazione trio (sax-violino-pianoforte).

Ha inoltre perfezionato la sua formazione partecipando a corsi con maestri di fama internazionale quali Mario Marzi, Jérôme Laran, Szymon Zawodny e Bogumita Weretka-Bajdor.

Annamaria Paonessa è una giovane violinista, attualmente iscritta al Conservatorio Tchaikovsky di Nocera Terinese. Ha studiato con numerosi maestri e ha fatto parte di diverse realtà orchestrali, tra cui l’orchestra “Tra le righe” della Biblioteca Comunale di Catanzaro.

Anche lei vincitrice del Primo Premio Assoluto al Concorso “Città di Crotone” nella stessa formazione di musica da camera, ha partecipato al Concorso Internazionale di Manhattan e ha frequentato masterclass con i maestri Bogumita Weretka-Bajdor e Wojciech Szlachcikowski.

Appassionata di liuteria, ha seguito la masterclass della scuola “Corrado”. Il duo sax-violino nato in collaborazione con Pamela Aloise si è esibito in numerosi eventi, ricevendo apprezzamenti per l’originalità della proposta e l’intesa musicale.

Ornella Cicuto, artista visiva e presidente dell’Associazione Culturale d’Arte “La Mimosa”, porta avanti una visione dell’arte come espressione autentica e inclusiva. Il suo stile, che unisce pittura tradizionale e contemporanea, riflette un continuo dialogo tra armonia estetica e introspezione sociale.

Artista “OldStyle”, promuove da anni il talento e la creatività di allievi di ogni età, organizzando corsi di pittura e mostre che diventano veri momenti di condivisione culturale. L’opera “Mondo Donna”, presentata in occasione dell’evento, rappresenta un omaggio alla forza e alla complessità del mondo femminile.