Realtà aumentata, a Lamezia l’evento con Giancarlo Orsini

Lamezia Terme si prepara ad accogliere una figura di grande rilievo nel panorama della formazione, dell’innovazione e della divulgazione scientifica: Giancarlo Orsini. L’appuntamento è fissato per il 9 maggio alle ore 19.30 presso il Teatro Grandinetti, in un evento organizzato dal Lions Club Lamezia Host e Banca Mediolanum.

Manager, Family Banker e divulgatore scientifico, Orsini vanta oltre 26 anni di esperienza nel campo della formazione e dello sviluppo personale. Dopo aver maturato una significativa esperienza come Responsabile della concessionaria Honda a Modena, ha deciso di dedicarsi al mondo della consulenza finanziaria, entrando nel team di Banca Mediolanum nel 1993. La sua carriera si distingue non solo per i risultati ottenuti nel settore bancario, ma anche per l’impegno nel diffondere conoscenza e innovazione.

Nel 2018, Orsini ha fondato HyleD, una startup innovativa che si propone di portare strumenti digitali all’interno del mondo professionale e imprenditoriale. Questa iniziativa testimonia il suo spirito imprenditoriale e il suo desiderio di promuovere tecnologie all’avanguardia.

Ma il suo contributo più innovativo è rappresentato dal libro “GO chiudi gli occhi e guarda il tuo futuro”, pubblicato nel 2020. Si tratta del primo libro al mondo in Realtà Aumentata, un’opera che va oltre il tradizionale concetto di lettura. In questo volume, le parole si trasformano in esperienze immersive, consentendo al lettore di interagire con i contenuti e di scrivere il proprio finale. La particolarità di questo libro è che non esiste una parola fine: l’ultimo capitolo lo scrive il lettore, rendendo ogni lettura unica e personale.

L’appuntamento di Lamezia Terme rappresenta un’opportunità unica per ascoltare direttamente da Giancarlo Orsini le sue intuizioni e le sue visioni sul ruolo dell’innovazione nel nostro tempo. Con la sua esperienza e il suo spirito innovativo, Orsini si conferma come una figura di riferimento capace di stimolare riflessioni profonde e di promuovere un pensiero rivolto al futuro.