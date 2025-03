Girifalco è Comune Plastic Free per il secondo anno

Per il secondo anno consecutivo il Comune di Girifalco è uno dei due comuni della provincia di Catanzaro (Girifalco e Montepaone) a ricevere il premio Plastic Free. Dodici i comuni della provincia candidati, solo due hanno raggiunto gli obiettivi necessari per ricevere il riconoscimento. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato, 8 marzo, al teatro Mediterraneo di Napoli alla presenza dei vertici dell’associazione, di tanti ospiti, amministratori comunali e dell’eurodeputato, Antonio Decaro, presidente della commissione Ambiente dell’Eurocamera. Il Comune di Girifalco è stato rappresentato dal vicesindaco Alessia Burdino e dal consigliere comunale Delia Ielapi che hanno seguito l’attività insieme agli uffici comunali che si ringraziano. Ad ottenere l’ambito riconoscimento a forma di Tartaruga, ideato dall’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, sono stati in tutto ben 122 amministrazioni locali che hanno superato la valutazione del comitato interno alla Onlus, basata su ben 20 punti. I Comuni premiati, infatti, hanno dimostrato il proprio lavoro contro gli abbandoni illeciti, ma anche le iniziative attuate per la promozione di comportamenti responsabili e le opere di sensibilizzazione sul territorio, nonché per l’impegno verso una gestione virtuosa dei rifiuti urbani. Non tutti i problemi sono ancora risolti, i margini di miglioramento sono ampissimi e la strada da fare e lunga. Ma la via intrapresa e, sicuramente, quella giusta. E di questo grande merito va dato alla comunità virtuosa di Girifalco.