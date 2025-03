Catanzaro, la ciclabile di viale Conti Falluc sarà intitolata ad Alfonsina Strada. Iemma: “Indicazione della commissione toponomastica molto opportuna”

La commissione Toponomastica di Palazzo De Nobili ha dato il proprio parere favorevole sulla intitolazione ad Alfonsina Strada della pista ciclabile di viale Conti Falluc. Alfonsa Rosa Maria Morini, meglio nota con il nome da coniugata Alfonsina Strada, è stata una ciclista su strada italiana , prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d’Italia ed è ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile . Il suo impegno da professionista ha abbracciato gli anni tra il 1907 e il 1936. La commissione, nel dare il suo parere favorevole, ha accolto la richiesta che era stata formulata dal club Catanzaro del Soroptimist International d’Italia.

Commentando la decisione dell’organismo, la vice sindaca con delega alla Toponomastica, Giusy Iemma, che ha aperto la riunione, ha detto che “si è trattato di una scelta molto opportuna, fatta non a caso in coincidenza con la Giornata Internazionale della Donna, che celebreremo domani, 8 marzo. Peraltro – ha aggiunto Iemma – l’orientamento della Commissione è stato assunto in linea con la scelta dell’Anci nazionale di sostenere la campagna “8 marzo, 3 donne, 3 strade”, promossa dall’associazione no profit “Toponomastica Femminile”. Le piste ciclabili sono tra gli spazi che la campagna indica come intitolabili e questo ha agevolato il compito della commissione, vista la momentanea difficoltà di disporre in città di nuove strade. La commissione stessa, in ogni caso – ha chiuso Iemma – proseguirà il monitoraggio per vagliare ogni possibilità utile al prosieguo della campagna”.