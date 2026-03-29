Domotek: gara 2 alle 18 al Palacalafiore

La Domotek Volley chiama a raccolta tutta la Reggio Calabria sportiva.

Si ripropone la sfida contro “l’altra Reggio”, la Volley Tricolore Reggio Emilia.

Uno a zero nella serie a favore degli emiliani dopo il 3-1 solido nella gara di andata.

Gli amaranto di Mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico e provando a migliorare la soglia delle 4.400 persone presenti nella gara di Playoff della passata stagione contro Aqui Terme.

Scendono in campo le regine dei due gironi della Serie A3 Credem.

Capitan Laganà e soci si sono superati in Coppa Italia Del Monte battendo la quotatissima società emiliana.

In settimana, massima concentrazione per limare dettagli in vista di gara due, ricordando che, la serie di spareggio per la Serie A2, è una vera finalissima programmata al meglio delle 3 vittorie su cinque.

La prossima sfida tra le due compagini è assicurata e si giocherà nel giorno della Santa Pasqua, alle ore 17 al PalaBigi di Reggio Emilia, il 5 aprile.

La saga tra le due società, continuerà anche a caccia di un altro trofeo stagionale:il 19 aprile, infatti, Lega Volley ha programmato la sfida della SuperCoppa che si giocherà, ancora una volta contro la Conad, ancora una volta in Emilia Romagna.

Volley di altissimo livello:Mister Zagni può vanare sul talento di Filippo Santambrogio al palleggio, SIghinolfi e Rocco Barone da Palmi centrali, Mian, fortissimo opposto, così come lo schiacciatore Martin Chevalier.

In libero c’è Marini, attenti all’esperienza di Riccardo Mazzon.

In casa amaranto, estrema voglia di riscatto.

Il settimana, lieta visita del Ct della Nazionale azzurra campione del mondo, Fefè De Giorgi.

De Santis libero, Saitta, Mvp di Coppa e già campione di Francia al palleggio, il capitano Laganà opposto, con Innocenzi,la rivelazione Rigirozzo e Presta centrali.

Zappoli e Lazzaretto schiacciatori con Mancinelli scalpitante.

Arbitrano Claudia Lanza di Napoli e Giovanni Ciaccio di Altofonte(Pa).

Classica diretta sul canale Youtube di Legavolley con la telecronaca di Giovanni Mafrici.

Le dichiarazioni

Simone Rigirozzo-Centrale

“Una gara due molto intensa, perché comunque bisogna fare meglio rispetto a gara uno. Siamo in casa, bisogna dare il massimo come sempre. Abbiamo già sfidato Reggio Emilia,vincendo in Coppa Italia, conosciamo l’avversario e quindi possiamo fare sicuramente meglio”.

Il riferimento è alla gara d’andata, persa in trasferta, ma la consapevolezza di poter giocare alla pari con gli emiliani c’è. Del resto, lo ha detto anche il mister: la Domotek può tranquillamente giocarsela alla pari, come dimostrato in Coppa Italia, dove è arrivato il trionfo. “Certo – conferma Rigirozzo –. Entrambe le squadre hanno un livello tecnico molto alto, dei giocatori di caratura importante, quindi si prospetterà una gara di alto livello al PalaCalafiore”. Sergio Vandir Dal Pozzo-Assistente Allenatore

“Mi aspetto prima di tutto un palazzetto pieno, strapieno – ha sottolineato – perché ce n’è bisogno. Come abbiamo visto nell’ultima gara di regular season, e soprattutto ora che è la finale più bella. Sono tre su cinque, abbiamo perso la prima, ma ci aspetta un pubblico grandissimo per una bellissima gara contro Reggio Emilia”.

“Faccio un piccolo appello a tutti i miei concittadini acquisiti: aspettiamo tutti per riempire il nostro palazzetto. Non solo: dobbiamo essere il nostro giocatore in più, quello che dà la carica a tutti i nostri ragazzi. Loro ci credono, e noi dobbiamo credere fino alla fine”.

Luca Presta-Centrale

“Il nostro sarà un invito a tutti a presentarsi qui per sostenerci in questo momento – ha dichiarato con forza – perché sappiamo che questa squadra, per Reggio Calabria, è qualcosa in più, ma rappresenta anche tutta la Calabria. Il nostro invito è a riempire il palazzetto, a essere quell’uomo in più per tutta la partita.” Presta ha poi rivelato un dato significativo che conferma il crescente appeal del sodalizio reggino: “A dirla tutta, a me stanno arrivando richieste da persone che vorrebbero venire addirittura dalla vicina Messina. Invitiamo tutti, perché il palazzetto è grande, c’è spazio per tutti”.“Si è creato un ambiente intorno molto bello – ha sottolineato Presta – e questo è merito della società, di noi giocatori, di quello che si sta creando qui intorno. Io qui mi sento molto bene, mi sento a casa. L’invito è quello di sostenerci, soprattutto nei momenti di difficoltà, perché saranno presenti.”

Sul fronte tecnico, gara 2 metterà di fronte due squadre destinate a darsi battaglia punto su punto. Presta ha elogiato gli avversari, in particolare i “tostissimi” Sighinolfi e Barone, senza però dimenticare il valore del proprio reparto. “Loro sono due ottimi giocatori, così come tutta la squadra – ha ammesso il centrale – ma sappiamo anche noi qual è il nostro livello e quali sono i nostri punti di forza. Dobbiamo attenerci a quello e spingere tanto sui nostri punti di forza.”