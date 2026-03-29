Puliservice in scioltezza: conquistati quarti e playoff

Pronostici rispettati.

La Puliservice Reggio Calabria passa il turno, vince 3 a 0, fa il bis rispetto alla gara di andata ed ottiene il passaggio del turno.

Battuta in scioltezza la Sporting Magna Graecia.

25 a 7,25 a 14 e 25 a 17 i parziali.

A riposo la forte centrale Martina Salvatore.

Prosegue molto bene l’inserimento di Ilenia Buonfiglio ma è il gruppo a convincere, pallone dopo pallone.

Il team di Mister Giglietta, accede, con forza al quarto di finale dove affronterà l’imprevedibile Gts Avolio Nova Volley di Castrovillari.

Tutto in una settimana: infrasettimanale al Palafilpo mercoledì 31 marzo 2026 e return match l’undici aprile.

Anche nel quarto di finale si proseguirà con la formula di due gare ed eventuale Golden Set in caso di parità.