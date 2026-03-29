Kairos Nuoto Lamezia, un’altra impresa da incorniciare per Giulia Ragozzino: dopo l’oro, arriva anche l’argento ai Criteria 2026

La giovanissima Giulia Ragozzino continua a stupire e a lasciare il segno ai Criteria 2026 di Riccione. Alla sua prima partecipazione ai Campionati Nazionali Giovanili, l’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme conquista anche una splendida medaglia d’argento nei 50 dorso, fermando il cronometro su 30.44, tempo che le vale un emozionante secondo posto a pari merito.
Un risultato straordinario che arriva dopo il trionfo dei giorni scorsi, quando Giulia aveva già fatto brillare i colori della Kairos Nuoto Lamezia salendo sul gradino più alto del podio nei 200 farfalla.
Due medaglie, due emozioni fortissime, per una giovane atleta che si conferma tra le più promettenti del panorama natatorio nazionale.