Costanzo e Laudadio: “Rotatoria su via Lucrezia della Valle esperimento riuscito, quando sarà completata da Anas?”

Dichiarazione dei consiglieri comunali Sergio Costanzo e Manuel Laudadio.

“Sono evidenti i benefici che l’esperimento della rotatoria su via Lucrezia della Valle ha garantito, in questi mesi, per la circolazione lungo un’arteria che da sempre soffriva del problema traffico. Sostituendo il sistema dei semafori, che spesso funzionavano a singhiozzo per frequenti guasti tecnici, con una naturale perimetrazione della carreggiata, si è avuto un notevole miglioramento dal punto di vista dei tempi di percorrenza, oltre che di sicurezza grazie ad una soluzione che regolamenta anche il limite di velocità.

Devo riconoscere la positiva intuizione, nata su input della Prefettura, portata avanti dall’amministrazione comunale e dall’Anas, al fine di individuare possibili interventi migliorativi nelle zone nevralgiche della città. Visto l’oggettivo gradimento dell’esperimento, ora chiediamo all’Anas di rendere definitiva l’installazione della rotatoria, con le necessarie operazioni previste in questi casi, e di sapere quali siano i tempi entro cui le stesse verranno portate a termine.

Inoltre, lanciamo all’attenzione del sindaco e dell’assessore ai lavori pubblici, affinché possano condividerla con l’Anas, la proposta di ideare una seconda rotatoria anche nel tratto successivo di via Lucrezia della Valle a scendere, in prossimità dei semafori, dove c’è un incrocio su cui le auto svoltano di continuo, a destra e a sinistra, in presenza di uffici e diverse attività commerciali. Sarebbe una scelta ottima, replicando un esempio che ha funzionato bene, soprattutto per ridurre i pericoli per conducenti e pedoni su una strada ad alta densità di traffico”.