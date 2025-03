Bando “Women4Me-ntoring”, Il CIF della Camera di Commercio incontra a Catanzaro gli stakeholder

Partecipare idee ed azioni per avviare, su obiettivi comuni, percorsi sinergici e condivisi funzionali a renderne più diffusi e potenti effetti e benefici.

Con questo intento il Presidente del Comitato per Imprenditorialità Femminile (C.I.F.) della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Antonella Mancuso, ha invitato gli stakeholder istituzionali e Associativi ad un incontro finalizzato a presentare la programmazione delle attività del C.I.F. per il 2025 in modo da acquisire, attraverso un confronto ampio e costruttivo, direttamente dal mondo del lavoro, delle professioni delle associazioni dedicate, contributi qualificati per meglio finalizzare operativamente interventi ed azioni.

L’incontro si terrà venerdì 7 Marzo p.v. – ore 11:00 alla Camera di Commercio- sede di Catanzaro- Sala Giunta.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il Bando “WOMEN4ME-NTORING” di prossima pubblicazione, che il C.I.F. ha programmato con la Camera di Commercio di appartenenza per promuovere l’autoimprenditorialità femminile con strumenti e attività di sostegno alle aspiranti imprenditrici per meglio conoscere l’ambito produttivo in cui intendono cimentarsi, le procedure amministrative da osservare per l’avvio delle attività, e ogni altro aspetto operativo per una governance aziendale efficiente, orientata all’innovazione e alla competitività.