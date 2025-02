Sergio Costanzo: Quando sarà attivato il senso unico di circolazione nell’area della scuola a Campagnella? 

Quando sarà resa effettiva l’ordinanza della Polizia locale, risalente a settembre scorso, che istituiva il senso unico di circolazione in via Jerace e via Leonardo Da Vinci a Campagnella? A porre la questione è il consigliere comunale Sergio Costanzo. “Si tratta di un intervento importante per la viabilità lungo un’area interessata dalla presenza di un plesso scolastico e dove regolamentare il traffico è una priorità per la sicurezza di bambini e famiglie”, afferma. “Sono trascorsi quasi cinque mesi dal provvedimento adottato dal comando dei Vigili, ma non è ancora seguito alcun atto concreto, a partire dall’installazione della segnaletica. Cosa impedisce all’amministrazione di completare l’intervento, così da rendere più scorrevole la circolazione negli orari di punti all’entrata e all’uscita da scuola? Qualora siano state riscontrate delle difficoltà sopraggiunte, è necessario che la gente lo sappia. Altrimenti, la mia richiesta agli uffici preposti è quella di recuperare i ritardi nel rispetto di un’ordinanza già vigente”.