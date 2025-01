Gli Araldini in visita al Commissariato di Polizia di Lamezia Terme

Nei giorni scorsi gli Araldini, i piccoli dell’Ordine Francescano Secolare della Fraternità “Sant’Elisabetta d’Ungheria” di Lamezia Terme, hanno vissuto, accompagnati dai propri genitori e dai formatori, una forte esperienza educativa e formativa per la visita al Commissariato di Polizia di Lamezia Terme.

Sono stati accolti dal Commissario Capo Francesco Morelli e dal Sostituto Commissario Rosa Maria Torchia.

Dopo l’accoglienza iniziale del Commissario, che ha salutato tutti con una vigorosa stretta di mano rendendoli molto orgogliosi, gli Araldini sono stati accompagnati nei vari uffici e locali dal Sostituto Commissario (una terziaria dei minimi), che ha illustrato con professionalità le molte attività svolte dalla Polizia di Stato soffermandosi sul loro lavoro a tutela di tutti i cittadini e “dei tanti bambini meno fortunati ” che vivono situazioni di disagio e sofferenza, ospitati nella “Stanza Rosa”.

Tutti i visitatori hanno compreso la grande sensibilità umana e attenzione alla dignità che viene rivolta alle persone da ogni singolo “agente” in tutti i momenti della loro attività lavorativa.

I piccoli Araldini hanno attentamente ascoltato e recepito che la cosa più importante è il rispetto, alla base di ogni relazione sana, leale e corretta.

Anche di bullismo e di giochi on-line si è parlato…e veramente questo argomento li ha molto interessati. Purtroppo sono attualità delicate e tristi ma i bambini devono essere informati e attrezzati per non esserne vittime.

Poi foto con giubbotto anti proiettili e macchine con sirena.

Nonostante l’età, stanno maturando uno stile che li accompagnerà per sempre…tra di loro sono molto amici e si vogliono bene! “Da questo vi riconosceranno come miei discepoli”. Un esempio per i grandi…

Grazie da parte di tutto l’Ordine Francescano Secolare alla Polizia di Stato nostri “Angeli Custodi”.