Le associazioni Alveare e Agrama tracciano le sfide da affrontare nell’anno appena iniziato per rendere migliore la qualità della vita di ragazzi e ragazze in difficoltà

I vertici insieme agli iscritti delle associazioni “Alveare” e “Agrama” si sono riuniti, nella sede di Fieri di Belcastro, per un bilancio sulle attività svolte e, soprattutto, sui programmi che verranno messi in campo nel 2025 con rinnovato entusiasmo e impegno. Sono state affrontate le sfide prioritarie che caratterizzeranno le azioni da porre in atto, fin da subito, con l’apporto di tutti i soci, ciascuno in base alle proprie competenze, vocazioni e attitudini.

In sostanza, sono stati stabilìti all’unanimità gli obiettivi da raggiungere per l’anno appena iniziato. Sono intervenuti Guglielmo Merazzi, Nino Dell’Acqua, Mario Caccavari, Francesco Stanizzi. Annunciato il potenziamento della produzione, offrendo una maggiore varietà di ortaggi e prodotti freschi di altissima qualità. Inoltre, verranno organizzati incontri periodici dedicati alle famiglie con ragazzi in difficoltà e ai soci, in un clima di condivisione, arricchito da musica dal vivo e buon cibo preparato con i prodotti coltivati e trasformati direttamente dai ragazzi coinvolti. Fondamentale la cooperazione con altre associazioni impegnate su temi affini, che rafforza l’obiettivo di creare una rete di intenti comuni, promuovendo progetti concreti e inclusivi. È seguito un momento di convivialità con relativo buffet molto apprezzato, come di consueto, per la salubrità dei prodotti biologici coltivati in sede e la raffinata preparazione. Un incontro fruttuoso e piacevole fra famiglie, ragazzi e ragazze in difficoltà, operatori, per rinsaldare vincoli di amicizia e di socialità. Una presenza numerosa, che lascia ben sperare sia per ampliare la platea di simpatizzanti e nuove adesioni, sia per concretizzare i programmi, tenendo sempre ben presenti le alte finalità sociali di “Alveare” e “Agrama”.