Vicenda bando rifiuti, Capellupo: “Talerico ha lasciato solo disastri difendendo il vecchio bando farlocco che mandava i lavoratori a casa, oggi Fiorita ha salvato servizio e posti di lavoro”

Dichiarazione del consigliere comunale Vincenzo Capellupo.

“Preso dalla smania di sputare addosso ogni giorno il suo livore verso il Sindaco, in un’operazione che contribuisce solo a generare tensioni, il consigliere Talerico dovrebbe in primis guardarsi allo specchio e chiedersi se davvero, da consigliere regionale di maggioranza oggi, e da consigliere comunale di maggioranza ieri, abbia davvero fatto qualcosa per Catanzaro. A dir la verità, qualcosa l’ha fatto: lasciare disastri a chi ha l’onere e l’onore di amministrare la città. E’ certamente il caso del bando dei rifiuti, se pensiamo che il risultato che oggi ci apprestiamo a raggiungere – con la condivisione dei sindacati e delle parti sociali – nasce proprio dalle macerie della precedente procedura ad evidenza pubblica che lo stesso Talerico diceva avrebbe difeso fino alla morte, insieme al suo assessore, non tornando indietro sui suoi passi. E invece, alla fine, davanti ad una serie interminabile di errori, ha dovuto ritirarsi con la coda tra le gambe, travolto dalle polemiche ed estromesso dal governo della città. Non solo, ora chi ha combinato la frittata si permette pure di criticare quanti hanno avviato un percorso virtuoso, lavorando per preservare un servizio ottimale e per non mandare a casa nessuno. Motivo per cui il precedente bando farlocco, che lui aveva difeso pubblicamente in commissione, è stato appunto annullato. La verità semplice è che dove Talerico ha fallito, il sindaco Fiorita sta riuscendo. Capiamo che questa cosa sia difficile per lui da accettare, ma il veleno che esce fuori dalle sue parole non giustifica tutte le falsità e le sciocchezze su una questione così importante per la città e la vita di tanti catanzaresi. Da un esponente politico, come lui, di Catanzaro in Regione ci saremmo aspettati e ci aspettiamo, piuttosto, che porti le istanze del Comune in Cittadella, ad esempio riguardo alle royalties per la discarica di Alli, che – come sa perfettamente – per Catanzaro sono quasi delle briciole rispetto ad altri comuni della Calabria. Stesso impegno ci saremmo aspettati e ci aspettiamo, anche, rispetto al pieno funzionamento dell’impianto di Alli da cui, per l’amministrazione, potrebbero derivare importanti risorse da investire proprio per abbassare le tasse ai catanzaresi e migliorare i servizi. Se ne sarebbe potuto e dovuto occupare anzitempo, ma quanto successo nei mesi scorsi tradisce un inganno a danno della città: ha preferito lavorare per mandare a casa i lavoratori, riducendo i servizi, mentre oggi il sindaco Fiorita e la nuova giunta hanno ripristinato un percorso corretto all’insegna della buona amministrazione e del buon senso. Talerico, invece, purtroppo si è cosentinizzato.”.