Solidarietà al Parco Ecolandia dall’UDI Reggio Calabria: “L’incendio non spegnerà la partecipazione e l’impegno”

L’UDI – Unione donne in Italia Reggio Calabria APS esprime totale solidarietà al Consorzio Ecolandia per il grave incendio che ha distrutto gli uffici amministrativi del Parco.

Siamo vicine a tutto lo staff e la direzione di Ecolandia che in questi anni, con impegno e professionalità, hanno sempre gestito il Parco offrendo alla città di Reggio Calabria un luogo aperto, curato, ospitale e bello, con attività all’aperto per famiglie e bambini e con proposte culturali ed educative importanti.

Il Parco Ecolandia è un bene comune prezioso che va protetto e sostenuto, ancor più perché rappresenta un presidio di legalità e speranza in un quartiere complesso e difficile come quello di Arghillà. Siamo sicure che le amiche e gli amici di Ecolandia non si fermeranno e noi saremo al loro fianco per qualsiasi iniziativa che intenderanno prendere.

Per questi motivi saremo presenti al Parco Ecolandia sabato, alle ore 17:00, alla manifestazione indetta raccogliendo l’invito alla cittadinanza e alla società civile a lasciare un segno simbolico e tangibile di vicinanza. Non sarà questo rogo ad arrestare le iniziative e le attività di Ecolandia e siamo certe che questo grave fatto accaduto, che ferisce la città, rafforzerà l’impegno di tutte e tutti a tutela di un luogo così importante per Reggio.