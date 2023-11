Quartiere Samà a Catanzaro, lunedì prossimo al via i lavori di rifacimento stradale

Inizieranno il 13 novembre i lavori di messa in sicurezza della strada in

Via della Stazione, nel quartiere Samà. I lavori, che si concluderanno entro la fine del mese di dicembre, prevedono il rifacimento del manto stradale.

“Con questi lavori – ha dichiarato il consigliere comunale Danilo Sergi- l’Amminstrazione Comunale si appresta a risolvere le criticità di una strada importante per il quartiere Samà. La messa in sicurezza del manto stradale garantirà maggiore sicurezza ai cittadini e ai pedoni”.

Per agevolare i lavori e garantire la sicurezza, è stata istituto il divieto di sosta ambo i lati con il senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico, nel tratto compreso dall’intersezione di Via Domenico Marincola Pistoia al civico 41 di via della Stazione. La disposizione sarà valida lunedì 13 novembre a venerdì 22 dicembre 2023.