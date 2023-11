Catanzaro, domani interruzione idrica nel quartiere Santa Maria

Per lavori di sostituzione della condotta idrica da parte della Sorical, domani sabato 4 novembre, dalle ore 8 fino a fine lavori, presumibilmente nel primo pomeriggio, verrà interrotta l’erogazione idrica dal serbatoio Santa Maria. A darne notizia è l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che il disservizio riguarderà il quartiere Santa Maria, via Risorgimento, via San Michele, via Sabotino, via Zarapoti, via Molise e zone limitrofe.