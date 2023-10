Soverato, gemellaggio tra l’Istituto Alberghiero e la città di Plock. Dopo la visita in Polonia si attende in città l’arrivo della delegazione polacca

Il gemellaggio era stato sancito dal primo incontro avvenuto in Polonia tra l’IPSSEOA, l’istituto per servizi alberghieri di Soverato e la città di Plock che ha ospitato a maggio 2023 una delegazione di studenti, insegnanti, il dirigente dell’istituto soveratese Renato Daniele e il sindaco della città di Soverato Daniele Vacca, accompagnato nel suo viaggio istituzionale dalla delegata all’istruzione Caterina Gatto.

Si passa ora alla seconda parte del progetto che porterà in riva allo Ionio la delegazione polacca costituita da 19 alunni e 3 docenti accompagnatori.

<<Dal 21 al 28 ottobre- spiega il dirigente Renato Daniele- ospiteremo a Soverato la delegazione polacca di Plock che alloggerà in parte all’interno delle famiglie dei nostri studenti, in parte all’interno del nostro convitto. Gli studenti ospiti e i loro docenti svolgeranno le attività didattiche, formative, educative, ricreative e ludiche seguendo un ricco calendario che comprenderà anche visite turistiche che valorizzino la conoscenza del territorio e la proiezione di un cortometraggio che sarà al centro di una particolare lezione per gli alunni che potranno scoprire il carattere storico e culturale della nostra regione >>. L’istituto soveratese è pronto a mostrare tutte le sue potenzialità che lo hanno reso una delle realtà di punta in tutta la regione nel campo dell’istruzione alberghiera con lezioni di cucina, sala e degustazioni e anche con una visita al mercato locale che permetterà alla delegazione straniera di immergersi nelle tradizioni enogastronomiche calabresi.

<<Abbiamo pensato- continua il dirigente Renato Daniele- a un’esperienza immersiva che permetta la conoscenza non solo del territorio della città in cui si trova questa scuola, ma di tutto il comprensorio con uscite didattiche anche all’interno del Parco archeologico di Scolacium, nel borgo storico di Squillace, nel parco avventura di Serra San Bruno con una visita alla Certosa. Tutto ovviamente contaminato dai sapori della nostra cucina nei confronti della quale c’è grande interesse in terra polacca>>. Un’opportunità non solo didattica, ma anche turistica in quello che era stato presentato come un doppio gemellaggio con il coinvolgimento anche del Comune di Soverato.

<<Abbiamo conosciuto in Polonia- spiega il sindaco Daniele Vacca- il sindaco di Plock, Andrzej Nowakowski e sarà un piacere ricambiare la grande ospitalità ricevuta. Da tempo il nostro Comune ha avviato una partnership con l’istituto del dirigente Renato Daniele essenziale da spendere in campo turistico. Un segnale importante che arriva dal mondo dell’Istruzione che consideriamo il vero motore per una crescita in campo turistico che parte proprio dalla professionalizzazione dei nostri giovani e dalla possibilità di dar loro esperienze significative nel campo dell’accoglienza. Negli ultimi anni è cresciuta la richiesta di professionalità made in Italy e lavorare con questi tipi di progetti fornisce un’opportunità lavorativa in più anche a chi si sta formando come chef e maitre>>.