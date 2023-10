Raccolta acque piovane Catanzaro, consegnati i lavori per le opere in piazza Garibaldi. Caviano: “Interventi per migliorare la qualità della vita dei cittadini del quartiere marinaro”

Consegnati i lavori di sistemazione idraulica e ampliamento del sistema di raccolta delle acque piovane in piazza Garibaldi. Ad annunciarlo è la consigliera comunale Igea Caviano.

“L’obiettivo principale di questo intervento, finanziato per 140mila euro con i fondi “Protezione Civile”, è migliorare la gestione delle acque bianche nell’area compresa tra piazza Garibaldi ed il bivio Nalini, nel cuore del quartiere Lido di Catanzaro, rendendo il sistema idraulico più efficiente e moderno. Attualmente nell’area oggetto dell’intervento non è presente un sistema strutturato capace di intercettare simultaneamente, in ogni porzione della piazza e della adiacente viabilità, le acque di pioggia, ma solo alcuni punti di captazione. Con l’ampliamento della capacità di raccolta e la sistemazione delle infrastrutture esistenti, si mira a prevenire inondazioni e a garantire una migliore qualità della vita per i cittadini del quartiere marinaro. L’intervento infatti contribuirà a rafforzare il territorio del quartiere di fronte agli eventi meteorologici che in passato hanno creato disagi e disservizi, oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità dei residenti”.