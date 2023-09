Lamezia, De Biase: “L’aeroporto il nome già ce l’ha, non ne servono altri”

“I Lametini siamo stanchi di vedere, sentire, suggerire, proposte, raccolta di firme che a tutti i costi motivano, da parte di alcuni, che l’aeroporto di Lamezia, il nome lo deve cambiare. E basta! Arrendetevi, il nome l’aeroporto ce l’ha e rimane questo: LAMEZIA.

Ma possibile che non passi giorno in cui qualcuno non inventi nuove figure con motivazioni, che, seppur apprezzabili in ambito culturale-storico-religioso-sociale, non possono e non devono cambiare la denominazione “AEROPORTO DI LAMEZIA” in verità già tributata, fin dalla sua nascita. Lamezia non può e non deve abdicare. L’aeroporto il nome ce l’ha e questo rimane.

Presidente Occhiuto! Sindaco di Lamezia! Deputazione diretta-indiretta Lametina! Consiglieri regionali d’appartenenza territoriale! Consiglieri comunali, di ogni colore e appartenenza! Amministrazioni dei paesi del comprensorio!

Un accorato appello lo rivolgo a tutti voi: una volta per tutte, dite basta a questo calvario che di volta in volta leggiamo sulla stampa.

In breve: nel territorio di Lamezia è collocato l’aeroporto e il nome lo ha dato COME DOTE LA CITTA’ Così è, così deve restare, anche se ciò a qualcuno fa male!

In conclusione, ricordando un detto antico sempre valido dico: foglia larga e foglia stretta, io la mia sull’aeroporto l’ho detta”.

Così Salvatore De Biase, già Presidente del Consiglio Comunale di Lamezia.