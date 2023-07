Dal 15 luglio sarà sospeso l’esercizio di Ferrovie della Calabria nella tratta Soveria Mannelli – Catanzaro Città

Ferrovie della Calabria informa he dal prossimo 15 luglio sarà temporaneamente sospeso l’esercizio ferroviario della tratta Soveria Mannelli – Catanzaro Città e, contestualmente, sarà attivato servizio sostitutivo automobilistico che sarà espletato osservando gli itinerari e gli orari allegati.

“Nello scusarci per il disagio si precisa che detta sospensione dell’esercizio ferroviario, programmata fino al prossimo 31 dicembre, si rende necessario per consentire l’effettuazione dei previsti lavori di ammodernamento della infrastruttura ferroviaria in parola, rientranti nel piano d’investimenti straordinari finanziati dalla Regione Calabria, con l’obiettivo di migliorare qualità del servizio offerto sia in termini di velocizzazione che di regolarità, sicurezza e confort del viaggio” è scritto in una nota. Si evidenzia che il servizio sostitutivo automobilistico sarà costantemente monitorato onde apportare i correttivi che si rendessero necessari ed in modo da programmare in tempo utile, ovvero entro l’inizio del nuovo anno scolastico, le eventuali opportune implementazioni e/o modifiche.