“L’anno che verrà” in Calabria, è già tempo di campanilismi. Capellupo: “Capodanno RAI si faccia a Catanzaro”

“Ci auguriamo che almeno davanti al clima del Santo Natale il presidente Occhiuto metta da parte per un attimo la sua comprensibile predilezione per la sua Cosenza e localizzi a Catanzaro, così come lo scorso anno ha fatto l’Umbria con Perugia, la fortunata trasmissione Rai: L’anno che verrà, con cui viene festeggiato il Capodanno.

“Mettiamo le mani avanti per evitare che ci si dica che Catanzaro si è mossa in ritardo, che prima di Catanzaro ci sono Cosenza, Rende, Camigliatello, Diamante. Se occorre dare un’immagine unitaria della Calabria, da proporre a tutto il Paese, non esiste alternativa al Capoluogo di Regione. Se, come ha precisato il presidente i finanziamenti pubblici utilizzati per pagare la Rai sono finalizzati, è doveroso da parte sua operare una scelta istituzionale che rappresenti tutta la Calabria. Non aspetti il giorno di Natale per rivelare il nome della location, ma prenda subito contatti con il sindaco Fiorita e si confronti sulle varie ipotesi, da piazza Prefettura, ma se questa dovesse risultare insufficiente potrebbe andare bene anche l’enorme piazzale della Cittadella, opportunamente attrezzato. Ma bisogna muoversi per tempo e conoscere le reali intenzioni del presidente Occhiuto che, ci auguriamo, una volta tanto dovrà dimostrarsi super partes”.

E’ quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Catanzaro, Vincenzo Capellupo.