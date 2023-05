Poliziotti aggrediti a Catanzaro, Giordano: “Oltrepassato ogni limite. Le risposte dovranno essere adeguate”

“L’intollerabile episodio che si è consumato stamane in via Teano mi ha colpito profondamente, come assessore comunale alla Sicurezza ma anche come ex appartenente alla Polizia di Stato”. Lo ha detto Marinella Giordano aggiungendo che “ai poliziotti aggrediti deve andare la piena e incondizionata solidarietà delle Istituzioni e con essa quella della città tutta. Una città – ha aggiunto – che deve essere riconoscente a chi ogni giorno fa il suo dovere e rischia la sua incolumità affinché una minoranza criminale capisca che non le sarà in alcun modo consentito di impadronirsi del territorio. L’azione di contrasto a questa gente non potrà che intensificarsi. Anche perché la reazione inconcepibile di cui sono state vittime gli agenti si è avuta nel corso di un’operazione teoricamente priva di rischi particolari. Parliamo dell’esecuzione di un ordine di arresto e non di un maxi blitz. È il segno – ha detto ancora l’assessore – che davvero l’arroganza e il delirio di onnipotenza di questi delinquenti ha oltrepassato ogni limite. Per questo le risposte dovranno essere adeguate e di sicuro lo saranno”.