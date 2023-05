Aggressione ai poliziotti nel quartiere Aranceto di Catanzaro, la solidarietà di Unarma: “Sosteniamo proposta di Fsp di un immediato censimento”

“Esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà ai colleghi della Polizia di Stato, nello

specifico della Digos, rimasti feriti durante l’ennesima operazione nel contrasto alla

criminalità in uno dei quartieri a sud di Catanzaro, come l’Aranceto, ove, purtroppo, la

criminalità fa sentire la sua barbara presenza.” Lo sostiene Fabio Riccio, Segretario

Generale Regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, nel commentare l’aggressione

subita dai poliziotti della Digos questa mattina a Catanzaro. “La cosa che ci rammarica, in modo decisamente forte, ‐ continua Riccio ‐ è che innanzi al ripetersi di episodi del genere,

come l’aggressione alle Forze di Polizia, la politica in generale, oltre al classico comunicato

quasi di rito, sembrerebbe essere disinteressata ad affrontare con concretezza, serietà e,

dovuta, determinazione una problematica di così vaste proporzioni come quella della

vivibilità in quei quartieri della città di Catanzaro come Aranceto, viale Isonzo e così via.

Riteniamo, quali Servitori dello Stato in divisa, che ogni articolazione dello Stato,

rappresentato da ogni espressione istituzionale, dovrebbe, in qualche modo, indignarsi per

quanto avviene, quasi quotidianamente, sulle nostre spalle ed avere quel sussulto di

“senso di appartenenza allo Stato” per cercare con ogni forza di cambiare le sorti di questa

terra, la nostra terra. Invece, ahinoi, ‐ continua il Segretario di Unarma Calabria ‐ un

silenzio, quasi assordante, da parte della politica. Un silenzio caratterizzato con il

disinteresse nel supporto dell’azione di Forze di Polizia e Magistratura, uniche “icone” in

campo nella lotta all’antistato, un silenzio che porta ad un ingigantirsi del fenomeno

criminale e nel disagio dei cittadini tutti che vorrebbero, invece, che noi facessimo

miracoli. Sosteniamo con forza ‐ conclude Riccio ‐ la proposta giunta, a ridosso di questa

ennesima aggressione nei confronti dei colleghi della Polizia di Stato, del Segretario

Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, Giuseppe Brugnano, di azionare un tavolo

permanente occorrente a monitorare un censimento attuale degli immobili popolari,

necessario per attuare un progetto concreto di ripristino della legalità in quei quartieri.

Non è possibile che la politica tutta dica che tali azioni sono state fatte anni addietro e poi

tutto nel dimenticatoio, serve il massimo sforzo da parte di tutti giorno dopo giorno.”