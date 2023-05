Catanzaro, la solidarietà del Sindaco ai poliziotti aggrediti in via Teano: “L’azione di contrasto a un pugno di delinquenti non conoscerà sosta”

Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso la sua solidarietà nei confronti degli agenti di polizia aggrediti stamani in via Teano. “Nel ringraziarli per l’adempimento scrupoloso del loro dovere e per l’impegno con cui quotidianamente la polizia tutta si adopera per garantire la sicurezza nelle zone più difficili della città – ha detto Fiorita – non posso che ribadire quanto affermiamo sin dal nostro insediamento e cioè che non possono e non devono esistere a Catanzaro zone franche o fortini inespugnabili. Da parte nostra, continueremo non solo a dare sostegno e piena solidarietà alle forze dell’ordine ma continueremo a fornire ogni forma di collaborazione fattiva affinché tutti comprendano che non ci può essere alternativa al rispetto delle regole di convivenza civile. Faremo tutto il possibile affinché le persone perbene che vivono in quei quartieri non debbano sentirsi vittime loro malgrado di un pugno di delinquenti che nulla ha a che fare con una città che ha ben altra storia e verso i quali l’azione di contrasto non conoscerà sosta”.