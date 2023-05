Campionato interregionale di Taekwondo al Palagallo, Cosentino: “Grande partecipazione a Catanzaro”

Sono state oltre 800 le persone che hanno preso parte al campionato interregionale di combattimento di Taekwondo ospitato nei giorni scorsi al PalaGallo. Un evento organizzato dal Comitato Regionale Fita Calabria, presieduto da Giancarlo Mascaro, e che l’amministrazione comunale ha inteso patrocinare nell’ambito del calendario di eventi sotto l’egida di “Catanzaro città europea dello sport”. L’importante competizione di arti marziali riservata alle categorie cadetti, junior, senior cinture rosse e nere ha rappresentato un momento fondamentale per la scelta degli atleti che, tra un mese, rappresenteranno la Calabria al torneo nazionale a squadre regionali (Olympic Dream Cup), in programma al Foro Italico di Roma nel mese di giugno. La classifica per società ha visto al primo posto il G.S. Fiamme Oro, seguito da Asd Taekwondo in fiore, Asd Athlon, Asd Hornets Taekwondo, Asd Taekwondo Corigliano, Asd Young club Catanzaro. “La città ha potuto confermare, quindi, la propria vocazione sportiva in occasione di un evento che ha avuto anche un ritorno in termini turistici e produttivi”, ha commentato l’assessore allo Sport, Nino Cosentino. “Molte società sportive hanno scelto di trascorrere lo scorso weekend nel Capoluogo, tra atleti partecipanti, dirigenti accompagnatori, famiglie e addetti ai lavori provenienti da tutta la regione, nonché da Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania e Lazio, che hanno soggiornato tutti nel capoluogo regionale. Una giornata all’insegna della sana competizione e dei valori autentici dello sport, che ha riportato al Palazzetto dello sport di Corvo una manifestazione agonistica di alto livello, dopo le precedenti competizioni di carattere promozionale, con l’auspicio che la stessa possa avere seguito anche in futuro”.