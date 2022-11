Catanzaro, nel cimitero di via Paglia saranno realizzati 128 nuovi loculi. Barberio: “Giunta coerente con quanto era stato affermato meno di un mese fa”

La Giunta Comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Scalise, il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di 128 loculi a tumulazione frontale in calcestruzzo prefabbricato da ubicare all’interno nel cimitero di via Paglia. L’importo dei lavori si aggira intorno ai 100mila euro. “Soddisfazione” per la decisione assunta in esecutivo è stata espressa dal consigliere Antonio Barberio, il quale ha sottolineato una volta di più come i cimiteri cittadini soffrano proprio di scarsa disponibilità di loculi e che anche il sindaco, di recente, era dovuto intervenire in emergenza con alcune sue ordinanze.

“Peraltro – aggiunge Barberio – la delibera di giunta fa coerentemente seguito a quanto aveva affermato l’assessore Scalise poco meno di un mese fa, annunciando il varo del progetto di fattibilità che nell’arco di qualche settimana giunge ora alla sua approvazione. Anche per questo e considerata la rilevanza del problema cimiteri – chiude il consigliere – tutto lascia immaginare che il prosieguo dell’iter per la progettazione definitiva e l’appalto dei lavori sarà anch’esso breve, così da cominciare a dare risposte concrete a questioni impellenti ma rimaste per troppo tempo inevase”.