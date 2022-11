Catanzaro, il Parco Genziana tornerà a vivere restituito alla collettività. Il consigliere Belcaro: “Era un monumento all’insipienza e allo spreco”

Parco Genziana sarà oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria per il quale sono stati stanziati circa 56mila euro. Lo ha deciso la Giunta Comunale, approvando il relativo progetto. “Finalmente un’ottima notizia – commenta il consigliere Nunzio Belcaro – perché quell’area verde attrezzata costituiva ormai una vera e propria ferita nel cuore del quartiere Mater Domini, oltre a rappresentare una sorta di monumento all’insipienza amministrativa e allo spreco di denaro pubblico. Il parco è stato lasciato scivolare verso una condizione di abbandono che ne ha mortificato tutte le potenzialità, sia quelle legate al puro e semplice svago, sia quelle legate alle attività sportive. Tutto questo – continua Belcaro – in una città che ha fame di spazi per socializzare e per sentirsi davvero comunità. Guardare Parco Genziana fino ad oggi ha messo tristezza. Osservare il lento deteriorarsi di campetti e strutture sportive dà l’idea di come i beni pubblici siano stati abbandonati a sé stessi, senza una visione di futuro, oggetto di interventi estemporanei fatti quasi a caso, giusto per poter tagliare qualche nastro e poi dimenticare che i luoghi di aggregazione vanno curati nel tempo, perché è lì che le persone si ritrovano ed è lì che si dimostra l’attenzione delle Istituzioni verso il bene comune. Ci accingiamo a chiudere questo desolante capitolo – conclude Belcaro – sperando che davvero resti solo un brutto ricordo da mandare definitivamente in soffitta”.