70mila euro per parchi e giardini urbani a Catanzaro, i consiglieri Caviano e Celia: “Prova che Amministrazione Comunale guarda a tutti i quartieri con la medesima attenzione”

La Giunta comunale ha approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di parchi e giardini urbani per un importo che supera di poco i 70mila euro. “Soddisfazione” è stata espressa a questo proposito dai consiglieri Igea Caviano e Fabio Celia, che hanno voluto sottolineare l’importanza dell’investimento e del lavoro di monitoraggio su tutte le aree verdi, a esclusione dei grandi “polmoni”, che ha preceduto la delibera dell’esecutivo. “È la dimostrazione – hanno detto Caviano e Celia – di come l’Amministrazione Comunale si muova con metodo e guardi a tutti i quartieri cittadini con la medesima attenzione. Grazie al lavoro di Paola Giglio, responsabile dell’Ufficio delle Piccole Cose, istituito all’interno del Gabinetto del Sindaco, le aree verdi presenti sul territorio, una quarantina in tutto, sono state oggetto di sopralluoghi attenti per verificarne lo stato complessivo di conservazione, quello degli arredi, dei giochi, delle pavimentazioni, dell’illuminazione, dei cestini per i rifiuti e di ogni altro elemento caratterizzante ogni singola area. Il quadro che ne è emerso non è stato entusiasmante, visto che le condizioni di parchi e giardini urbani sono mediamente abbastanza compromesse e quindi bisognose di un robusto intervento. Ora l’intervento è stato reso possibile grazie alla decisione presa in giunta – concludono i due consiglieri – ed è un segnale che merita apprezzamento, perché dimostra la cura necessaria verso il patrimonio pubblico e la doverosa attenzione verso i cittadini che lo vivono quotidianamente”.