Us Catanzaro: “Oggi in campo con lutto. Un minuto di raccoglimento prima della partita, per commemorare i tre fratelli deceduti nell’incendio”

Scenderanno in campo con il lutto al braccio in segno di cordoglio i calciatori del Catanzaro nella partita di oggi in programma con la Juve Stabia dopo la tragedia che questa notte ha colpito una famiglia catanzarese, stroncando le giovanissime vite di tre fratelli.

“L’US Catanzaro – è detto in una nota apparsa suo sito della società – si stringe attorno al dolore dei familiari delle vittime e dell’intera comunità cittadina. Non essendoci le condizioni previste dai regolamenti per il rinvio della gara, prima del fischio di inizio le due squadre osserveranno un minuto di raccoglimento”.