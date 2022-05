Disinfestazione anti-alare a Catanzaro, da mezzanotte al via gli interventi

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo e la Sieco hanno concordato le operazioni di disinfestazione anti-alare che partiranno stasera dalle ore 23:30 (e fino alle ore 6), nella zona nord della città e, più precisamente, nei quartieri Sant’Elia, Piterà, Visconte, Pontegrande, Bambinello Gesù, Pontepiccolo Stadio, Siano e Santa Domenica, Janò, rione De Filippis, Materdomini e Gagliano.

Per consentire l’efficacia nel tempo degli interventi è raccomandato agli utenti di eliminare, per quanto possibile, la formazione di ristagni d’acqua e accumuli di immondizie all’interno e nelle immediate vicinanze delle proprie abitazioni.

Inoltre, durante le ore di espletamento del servizio si raccomanda di tenere le finestre chiuse; tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni; non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno due ore; evitare di stendere biancheria; coprire adeguatamente le derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole, evitandone comunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 successive al trattamento.

Il calendario delle disinfestazioni prevede, poi, interventi il 15 giugno nei quartieri Centro, Sala, Campagnella e Signorello, Cava e Santo Janni, via Fares, Alli-Petricciolo. Il 30 giugno: Magna Graecia-Fortuna, Santa Maria-Conti Falluc, Aranceto-Izzi De Falenta, Corvo-Pistoia, Caduti XVI marzo-viale Isonzo, Lido, Giovino, Bellino, Barone-viale Emilia, Germaneto.

Il secondo giro di operazioni, che seguirà la stessa suddivisione per quartieri, è in programma il 20 luglio per la zona nord, il 9 agosto nella zona centro, il 19 agosto nella zona sud.