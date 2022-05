“Amici”, Lamezia tifa Luigi Strangis: domenica l’evento dedicato al finalista del talent show

L’Amministrazione comunale di Lamezia Terme comunica che domenica 15 maggio, dalle ore 19, su corso Numistrano avrà inizio la grande serata dedicata a Luigi Strangis, finalista della trasmissione televisiva “Amici di Maria de Filippi”.

La manifestazione si inquadra in un progetto di promozione turistica del territorio e del talento artistico di Luigi Strangis, giovane orgoglio lametino, attraverso la condivisione cittadina della finalissima televisiva Mediaset.

L’evento si svilupperà con la produzione di un programma condotto dagli speakers di Studio54network, con focus sulle eccellenze lametine, in diretta social e radiotelevisiva ed in radiovisione on location.

L’intento, nell’obiettivo più ampio di realizzare una vera e propria cartolina turistica della città, è quello di supportare l’artista lametino e creare la necessaria attenzione sui diversi canali social, nazionali e regionali, captandone l’attenzione.

La cittadinanza, passeggiando sullo stupendo corso cittadino, potrà godere nei medesimi istanti della suggestività delle immagini della propria città e della ripresa televisiva che vedrà Luigi quale protagonista.

L’evento sarà una importante vetrina delle risorse umane e naturali della città, consapevoli della necessità di accrescere il senso di appartenenza al proprio territorio che sarà protagonista indiscusso della super finale televisiva.

Un omaggio, dunque, a Luigi Strangis che già durante la trasmissione nazionale ha manifestato il suo amore per Lamezia Terme paragonandola alla città di Lucio Dalla nella “Sera dei Miracoli”, decantandone la bellezza mentre spensierato ne attraversava i vicoli.

Questa è l’immagine che l’amministrazione comunale vuol trasmettere a tutta l’Italia.

Durante il programma radiofonico si cercherà di conoscere meglio l’artista, presentandone le peculiarità umane ed artistiche.

Luigi ha portato Lamezia Terme alla ribalta nazionale ed ora tocca a tutti noi rispondere con la medesima passione ed il medesimo amore.

Prepariamoci, quindi, a vivere una stupenda serata facendo sentire a Luigi l’affetto ed il sostegno dell’intera Città e dell’intera Calabria.