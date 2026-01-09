Greco (Casa Riformista-Italia Viva) chiede atti CdA Sacal: “Agisce davvero nell’interesse dei calabresi?”

La consigliera regionale di Casa Riformista-Italia Viva, Filomena Greco ha reso noto di aver chiesto formalmente il piano strategico di sviluppo e tutti gli atti di CdA e assemblea dei soci della Sacal. “Ma la Sacal agisce nell’interesse dei calabresi?” chiede Greco.

“E’ ancora nell’aria – spiega la leader regionale di Casa Riformista – la questione, paradossale e senza alcun senso, della volonta’ di spostare la base dei Canadair da Lamezia a Crotone. E’ chiaro che esiste un problema piu’ generale di governance, obiettivi e priorita’. Inoltre – afferma – non e’ chiaro se tra le priorita’ vi sia lo sviluppo e il miglioramento dello scalo pitagorico, che c’e’ chi continua a trattare come un aeroporto di serie C. Eppure questo territorio e’ gia’ in sofferenza per via di una Statale 106 Jonica con problemi cronici e di una linea ferroviaria non da Paese europeo. Sul capitolo Ryanair aspettiamo ancora di capire cosa abbia da dire e mostrare la stessa Sacal”.

Greco ha scritto e formalmente richiesto all’amministratore unico di Sacal Spa il Piano strategico di sviluppo, comprensivo di obiettivi, linee di intervento, cronoprogrammi e coperture finanziarie. Rispetto ai singoli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone, la consigliera regionale intende visionare tutti gli atti di pianificazione e programmazione relativi allo sviluppo, alla gestione e al potenziamento degli scali in questione; studi, analisi, report tecnici ed economico-finanziari a supporto dei relativi piani di sviluppo aeroportuale.

Filomena Greco ha chiesto, altresi’, gli atti deliberativi del CdA della Sacal Spa e dell’assemblea dei soci. Nello specifico intende conoscere: investimenti programmati e realizzati; strategie di sviluppo infrastrutturale e commerciale; accordi, convenzioni e protocolli di intesa con enti pubblici e soggetti privati. Stessa attenzione – secondo Filomena Greco – e’ necessario avere rispetto ai Piani industriali, quelli economico-finanziari, programmi di sostenibilita’ e sviluppo di tutto il sistema aeroportuale calabrese. “La trasparenza e la chiarezza sulle scelte strategiche di Sacal – prosegue Greco – rappresentano un passaggio indispensabile per garantire uno sviluppo equilibrato dell’intero sistema aeroportuale calabrese. Lo sviluppo economico e sociale della Calabria passa dalle infrastrutture e dal loro potenziamento equilibrato, senza lasciare indietro alcun territorio. E’ necessario inoltre – conclude -comprendere se esista una visione di governance a lungo termine e se e’ nel caso quali siano i KPI utilizzati per misurare la reale ricaduta economica e strategica degli investimenti sul territorio”.