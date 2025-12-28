ATENA MEDITERRANEA al congresso del Consiglio Nazionale dei Giovani a Roma

Al Congresso del Consiglio Nazionale dei Giovani (CNG) tenutosi a Roma il 20-21 dicembre 2025, è stato eletto nuovo Presidente Edoardo Italia, giovane volontario della Croce Rossa Italiana, che succederà a Maria Cristina Pisani dal 1° gennaio 2026 per un mandato triennale, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo consultivo dell’ente e dare voce ai giovani su temi come lavoro e salute mentale.

All’assise congressuale ha preso parte anche la delegazione dell’Associazione ATENA MEDITERRANEA guidata dal Presidente Francesco Catalano ed a cui ha preso parte anche Antonino Castorina.

Il Presidente dell’Associazione Culturale Atena Francesco Catalano tra i primi firmatari della candidatura di Edoardo Italia ha espresso soddisfazione per l’andamento dei lavori congressuali auspicando che con questa nuova governance anche la regione Calabria possa ospitare appuntamenti di carattere nazionale con la giusta attenzione per il mondo giovanile.

L’assemblea congressuale spiega Catalano è stato un momento significativo di esercizio della democrazia e di confronto, che richiama all’impegno attivo nel vivere il presente e nel costruire insieme il futuro delle nuove generazioni.

Nelle due giornate romane conclude Catalano abbiamo rafforzato il nostro legale con le altre realtà associative e immaginato momenti di confronto ed idee che vogliamo sottoporre al tavolo nazionale ed al governo per un protagonismo giovanile necessario ed indispensabile ed immaginando un piano specifico di spesa per le nuove generazioni.

Durante l’Assemblea sono state rinnovate le cariche e discusse le linee programmatiche del CNG per il triennio 2026-2029 e si è votato il Bilancio Previsionale dell’ente che raccoglie e rappresenta le più importanti realtà associative in Italia.