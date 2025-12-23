UNARMA Calabria ricevuta dal Comandante della Legione: confronto istituzionale e tutela del personale al centro dell’incontro

La Segreteria Regionale Calabria di UNARMA, sindacato dei Carabinieri, è stata ricevuta dal Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, nell’ambito di un incontro istituzionale caratterizzato da un confronto approfondito e improntato al rispetto reciproco e al senso di responsabilità.

A rappresentare UNARMA Calabria è stato il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio, accompagnato dai Segretari Massimo Cossu, Sergio Riccio, Francesco Masotina, Giuseppe Mazza e Antonio Cardamone.

«L’incontro – dichiara il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio – ha rappresentato un momento di confronto serio e responsabile, nel quale UNARMA Calabria ha portato all’attenzione del Comandante della Legione proposte concrete finalizzate a rafforzare l’organizzazione dei servizi del Comando di Legione e a migliorare, in maniera strutturale, le condizioni operative e funzionali del personale dell’Arma dei Carabinieri nel suo complesso».

«Si è trattato – prosegue Riccio – di un confronto che va oltre l’aspetto formale e che guarda alla sostanza: efficienza dei servizi, tutela del personale e qualità del servizio reso ai cittadini, in un contesto territoriale complesso come quello calabrese».

Nel corso dell’incontro è stato inoltre ribadito, in modo chiaro e istituzionale, il rispetto e la stima nei confronti del Comandante della Legione, per l’attenzione costante dimostrata verso il personale di ogni ordine e grado e per uno stile di comando improntato all’equilibrio, alla misura e alla pazienza.

A suggello dell’incontro, la Segreteria Regionale di UNARMA Calabria ha voluto omaggiare il Generale Sciuto del Calendario Storico di UNARMA, realizzato dall’artista Cavaliere Daniela Nardelli, quale segno simbolico di stima e rispetto istituzionale.

«UNARMA Calabria – conclude il Segretario Generale Regionale Fabio Riccio – svolge la propria attività sindacale nel rispetto delle regole e delle persone, partendo innanzitutto da un rigoroso autocontrollo interno, sia nel modo di rappresentare i colleghi sia nelle modalità di adesione al sindacato.

UNARMA vigilerà inoltre affinché nessun collega venga mai utilizzato o strumentalizzato per fini sindacali, da chiunque ciò provenga, perché la dignità delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri non può e non deve essere oggetto di pressioni o forzature».