Elette le Commissioni del Consiglio Regionale: i nomi dei presidenti

Il Consiglio regionale della Calabria ha concluso la votazione per le presidenze delle otto commissioni, di cui sei permanenti e due speciali: Vigilanza e Anti-‘ndrangheta. Dopo un lungo confronto, la maggioranza di centrodestra ha raggiunto un accordo sulla distribuzione delle cariche, assegnando a ciascun gruppo politico un numero specifico di commissioni.

Forza Italia ha ottenuto il controllo di tre commissioni, mentre Fratelli d’Italia ha conquistato due presidenze. Le altre commissioni sono state distribuite tra il gruppo Occhiuto Presidente, la Lega e Noi Moderati, che hanno ciascuno ricevuto una presidenza.

I presidenti eletti sono i seguenti: Forza Italia ha nominato Sergio Ferrari per la Commissione Ambiente e Territorio, Elisabetta Santoianni per Agricoltura e Marco Polimeni per la Commissione Anti-‘ndrangheta. Occhiuto Presidente ha scelto Emanuele Iona’ per la Commissione Istruzione e Cultura, mentre Fratelli d’Italia ha designato Filippo Pietropaolo per la Commissione Bilancio e Angelo Brutto per la Sanità. La Lega ha indicato Orlandino Greco per la Commissione Affari Istituzionali e Riforme, mentre Noi Moderati ha nominato Riccardo Rosa alla presidenza della Commissione Vigilanza.

Questa elezione delle cariche di vertice, tra cui anche vice e segretari, è stata al centro della seduta odierna del Consiglio regionale, segnando un passaggio importante nell’organizzazione del lavoro legislativo della regione.

Questo il quadro completo delle votazioni: prima Commissione (Affari generali e istituzionali e riforme), presidente Orlandino Greco (Lega), vicepresidente Giuseppe Ranuccio (Pd), segretario Riccardo Rosa (Noi Moderati). Seconda Commissione (Bilancio e Programmazione): presidente Filippo Pietropaolo (Fratelli d’Italia), vicepresidente Giuseppe Falcomata’ (Pd), segretario Giacomo Crino’ (Occhiuto Presidente). Terza Commissione (Sanita’ e Attivita’ sociali): presidente Angelo Brutto (Fratelli d’Italia), vicepresidente Rosellina Madeo (Pd), segretario Gianpaolo Bevilacqua (Lega). Quarta Commissione (Ambiente e Territorio): presidente Sergio Ferrari (Forza Italia), vicepresidente Elisa Scutella’ (M5S), segretario Rosaria Succurro (Occhiuto Presidente). Quinta Commissione (Cultura, Istruzione, Turismo): presidente Emanuele Iona’ (Occhiuto presidente), vicepresidente Ernesto Alecci (Pd), segretario Daniela Iiriti (Fratelli d’Italia). Sesta Commissione (Agricoltura): presidente Elisabetta Santoianni (Forza Italia), vicepresidente Filomena Greco (Casa Riformista), Emanuele Iona’ (Occhiuto Presidente). Commissione Anti-‘ndrangheta: presidente Marco Polimeni (Forza Italia), vicepresidente Enzo Bruno (Tridico Presidente), segretario Antonio De Caprio (Forza Italia). Commissione Vigilanza: presidente Riccardo Rosa (Noi Moderati), vicepresidente Francesco De Cicco (Democratici Progressisti), segretario Elisabetta Santoianni (Forza Italia).