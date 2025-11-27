Greco: “Successo di Casa Riformista in Campania, Puglia e Veneto”

“Un successo che si diffonde e si consolida”: Lo afferma Filomena Greco, consigliera regionale in Calabria di Casa Riformista- Italia Viva, commentando i risultati ottenuti dai riformisti nella tornata elettorale che si è appena conclusa. “Filomena Greco, la prima ad aver tagliato il traguardo dell’elezione – riferisce un comunicato della consigliera regionale – esprime grande soddisfazione e si congratula con i colleghi e gli attivisti che sono riusciti a conquistare importanti consensi in Campania, Puglia e Veneto”.

“La domanda di politiche riformiste – aggiunge Greco – si espande in tutto il paese e quello che è emerso dalle urne è un segnale forte e chiaro che non può e non deve essere disatteso. In Campania Casa Riformista ha eletto tre consiglieri; in Puglia i nostri valori e i nostri programmi hanno trovato spazio, portando in assemblea persone di sicuro profilo Riformista e in Veneto abbiamo posto le basi per una futura crescita dell’area liberale e progressista. L’esito del voto regionale rappresenta un punto di partenza solido in grado di proiettare Casa Riformista verso traguardi sempre più rilevanti. Adesso dobbiamo lavorare per trasformare Casa Riformista da luogo di raccordo di esperienze politiche comuni in progetto politico compiuto. Casa Riformista sta mettendo le basi in tutto il Paese per una crescita forte e costante dell’area riformatrice. Anche la forte astensione esprime una domanda di politiche concrete, di programmi realistici e vicini ai bisogni della gente. Casa Riformista è ormai una realtà imprescindibile. Noi in Calabria stiamo operando per unire tutte le realtà vicine alla nostra area con l’obiettivo di costruire un’alternativa politica capace di affrontare le sfide del paese, con serietà, competenza e forte senso di responsabilità. La rete dei riformisti è stata promossa dagli elettori ed oggi è più forte”.