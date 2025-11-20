Consiglio regionale, seduta sospesa e poi ripresa con le dichiarazioni di Occhiuto: chiesta inversione odg per consentire intervento programmatico

E’ stata sospesa poco dopo essere iniziata la seduta del Consiglio regionale. La decisione è giunta dopo la richiesta di Pierluigi Caputo (Occhiuto Presidente) di inversione dell’ordine dei lavori con al primo punto le dichiarazioni programmatiche del presidente della Giunta regionale, “perché più importanti – ha spiegato – rispetto agli altri punti all’ordine del giorno”.

Sul punto, Ernesto Alecci (Pd) ha rilevato che le linee programmatiche “sono state pubblicate solo nella serata di ieri sul sito del Consiglio regionale, ha evidenziato l’impossibilità di dare seguito alla discussione, senza aver dato possibilità all’opposizione di approfondire l’argomento”. Tesi condivisa anche da Vincenzo Bruno (Tridico Presidente) che nel riconoscere l’urgenza di convocare il Consiglio per l’approvazione di alcuni bilanci in scadenza di termini, sui punti riguardanti anche le modifiche allo Statuto, “seppur disponibili a lavorare in sinergia”, ha sollecitato una “diversa programmazione”.

Dopo una breve conferenza dei capigruppo, convocata al banco della Presidenza, è stato deciso di dare seguito alla richiesta di Caputo, con l’inversione dell’ordine dei lavori. Occhiuto sta ora illustrando le linee programmatiche della Giunta.

Seguirà una discussione generale, in cui ciascun consigliere potrà intervenire per un tempo massimo di 15 minuti.