La Calabria e le sue bellezze su Rai1 con “Ballando on the road”

“La Calabria e le sue bellezze tornano a essere protagoniste del sabato sera di Rai 1 nello spettacolo tv condotto da Milly Carlucci: l’arte del ballo unita a un territorio straordinario e alla magia di uno degli show più amati all’appuntamento di domani, 18 ottobre, con ‘Ballando On The Road’ al termine della gara delle Stelle”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale.

‘”Ballando On The Road”‘ – si aggiunge nella nota – è realizzato nell’ambito della convenzione tra Rai Com e Regione Calabria, dipartimento Turismo, e Fondazione Calabria Film Commission. Ad accompagnare le esibizioni dei talenti sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico saranno le immagini di una terra unica, capace di stupire ed emozionare. Un viaggio che unirà tutte le province calabresi, da Catanzaro a Reggio Calabria, da Cosenza a Crotone e a Vibo Valentia. Le cartoline della prima puntata porteranno i telespettatori in volo su Scilla, a Palmi con un tramonto sul mare, a Crotone nelle cui acque nuotano le tartarughe Caretta Caretta. Quindi al Museo e al Parco archeologico nazionale di Scolacium, al Convento San Francesco di Paola a Paola, al Ponte Canale di Corigliano e a Cirò Marina per un tramonto sui vigneti. Alle spalle dei ballerini scorreranno poi le immagini del Salone degli Specchi del Castello ducale di Corigliano, del Complesso monumentale del San Giovanni a Catanzaro, di Albidona, di Ricadi a Capo Vaticano e del Ponte San Francesco di Paola realizzato da Santiago Calatrava a Cosenza”.