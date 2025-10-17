“Gli eserciti cessano di avanzare perchè le persone hanno le orecchie e i pastori e i soldati giacciono sotto le stelle scambiandosi opinioni” - Patti Smith – “People have the power”
HomeCalabriaFilcams Cgil Calabria: "Il sistema premia la precarietà, noi rivendichiamo contratti aziendali...
Calabria

Filcams Cgil Calabria: “Il sistema premia la precarietà, noi rivendichiamo contratti aziendali per i diritti”

Il Rendiconto sociale INPS 2024 racconta senza filtri la realtà del lavoro calabrese: una regione dove si lavora di più, ma si guadagna di meno.

Secondo l’INPS, il tasso di occupazione è appena del 44,8%, la disoccupazione giovanile raggiunge il 31,4% e i NEET (giovani che non studiano né lavorano) sono il 26,2%, contro una media italiana del 15,2%.

Un dato che da solo spiega perché migliaia di ragazze e ragazzi continuano a lasciare la Calabria ogni anno.

“Questi numeri non sono solo statistica. Sono la prova di un modello che vive sulla pelle di chi lavora, che usa la precarietà come strumento di profitto,” dichiara Giuseppe Valentino, Segretario Generale della Filcams CGIL Calabria.

PRECARIETÀ E SALARI BASSI

Nel 2024 le assunzioni a tempo determinato sono cresciute a 87.032, mentre quelle a tempo indeterminato sono calate a 27.748.

Aumentano anche i contratti part-time, che coinvolgono quasi la metà dei lavoratori dipendenti (44,2%), con un incremento del 9% rispetto al 2022.

Nella fascia 30-50 anni, quella del lavoro adulto e stabile, il 43,5% lavora part-time, spesso non per scelta.

Le retribuzioni giornaliere medie restano drammaticamente inferiori alla media nazionale: 77,9 euro per gli uomini e 58 euro per le donne, contro 107,5 e 79,8 euro in Italia.

Significa che una lavoratrice calabrese guadagna in media 20 euro al giorno in meno rispetto a una collega del Nord.

E chi lavora nel turismo o nella ristorazione spesso non supera i 50 euro giornalieri.

“Questo non è lavoro flessibile: è lavoro povero. E il lavoro povero produce povertà collettiva. La Calabria non si salva abbassando il costo del lavoro, ma restituendo valore al lavoro stesso,” aggiunge Valentino.

STAGIONALITÀ E CONTINUITÀ DI REDDITO

Sempre secondo l’INPS, nel 2024 i rapporti stagionali nel settore privato sono stati 9.882, in aumento rispetto ai 9.397 del 2023.

Una cifra che non fotografa solo la stagionalità fisiologica del turismo, ma una discontinuità permanente, dove i lavoratori restano senza reddito e senza tutele per buona parte dell’anno.

Per la Filcams CGIL Calabria, il primo passo per cambiare rotta è chiaro:

  • introdurre integrazioni contrattuali aziendali per garantire continuità economica ai lavoratori stagionali;
  • estendere queste tutele anche al commercio e ai servizi, dove la precarietà assume forme diverse ma ugualmente croniche.

LEGALITÀ E RESPONSABILITÀ D’IMPRESA

Il 27,9% dei DURC in Calabria risulta irregolare (quasi il doppio della media nazionale, 16,2%).

Nel 2024 l’INPS ha accertato 10 milioni di euro di evasione contributiva e 3.000 lavoratori irregolari.

Numeri che raccontano un sistema produttivo che ancora oggi si regge su lavoro nero, false partite IVA e appalti al ribasso.

“La nostra battaglia è chiara: basta incentivi a pioggia, basta chi sfrutta il bisogno.

Le imprese che vogliono lavorare in Calabria devono rispettare i contratti e contribuire al benessere collettivo.

Chiediamo contrattazione aziendale vera, che porti risorse ai lavoratori e non ai margini di profitto,” conclude Valentino.

Articolo PrecedenteSinistra Italiana respinge le dimissioni del segretario Pignataro dopo il mancato quorum Avs alle regionali
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Sinistra Italiana respinge le dimissioni del segretario Pignataro dopo il mancato quorum Avs alle regionali

Lamezia Terme, il vescovo Parisi consegna il Libro della Liturgia delle Ore alla III Comunità Neocatecumenale di San Raffaele Arcangelo

In Italia 1 persona su 30 è portatrice sana di fibrosi cistica: dal 20 al 26 ottobre Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica lancia la seconda...

Diocesi di San Marco Argentano-Scalea: domani la presentazione della lettera pastorale del vescovo Rega

La Calabria e le sue bellezze su Rai1 con “Ballando on the road”

CNDDU su ministro Locatelli: “Inclusione e diritti, la scuola è il cuore del cambiamento”

Sinistra Italiana: “In Calabria centrosinistra sconfitto per assenza di visione”

Con “Santuzza e le altre” il Festival d’Autunno rende omaggio alle figure femminili nell’opera lirica

Scutellà (M5S): “Solidarietà e vicinanza al giornalista Ranucci e alla sua famiglia”

Bergarè 2025, Brunetti: “Evento che dà risalto nazionale a un’eccellenza del territorio”

Gratta e Vinci: a Paola (CS) colpo da 50mila euro con “Un’Estate al Mare Super”

Rendiconto sociale Inps: “In Calabria mercato del lavoro in miglioramento ma ancora precarietà. Saldo demografico negativo”

La “Passeggiata in rosa” a Filadelfia: un successo per la ricerca oncologica, prevenzione e solidarietà

Buona la prima per la XIII Edizione del Calàbbria Teatro Festival

Dalla Giornata Mondiale dell’Alimentazione un forte messaggio: il cibo non è una merce qualunque è un bene comune non uno strumento di speculazione

Libano. Incontro con Luciano Griso, medico “Mediterranean Hope”, martedì 21 ottobre 2025 alle ore 18:00 presso la Chiesa valdese di Reggio Calabria

Gratteri, Amato, Tacconi, Ingroia e centinaia di personalità di caratura nazionale tra gli ospiti del Festival del Sud

Grande partecipazione al primo incontro del ciclo “Conoscere se stessi per incontrare gli altri” con il Dott. Guido De Caro

UniRC| Presentato a Dakar il TNE Advanced skill Programme: Master internazionale “Designland. Beyond Differences”

Contrada Prainetta a Cassano all’Ionio: dalla Regione un finanziamento di 200.000 euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento della viabilità a servizio delle...

Reggio: “Il Santo Infame”. Incontro dedicato a Pier Paolo Pasolini

Saracena: due borse di lavoro per servizio lettura contatori idrici

Operazione Maestrale-Carthago: la Cassazione accoglie il ricorso presentato dalla difesa di Roberta Bonavita

L’assessore Gallo in visita alla sede Copagri Calabria presieduta da Francesco Macrì: grazie per il prezioso servizio offerto agli agricoltori

Via libera alla pesca delle vongole sottotaglia, Giusi Princi: “Battaglia vinta, al lavoro per tutelare anche la pesca calabrese”

I Parchi Archeologici di Crotone e Sibari presentano i Laboratori Didattici per le scuole

Fratelli d’Italia primo partito a Settingiano: Iuliano ringrazia Ferro, Montuoro e Formica

Filippo Cogliandro al Festival del Cinema di Roma. Lo chef in nomination per il prestigioso premio “Chef del Cinema 2025”

Fondazione Trame: il percorso di “Visioni Civiche L’Arte Restituita” si rinnova con la realtà virtuale

JazzAmore a ritmo afro-latino: il 21 ottobre il live di Benito Gonzales all’Unical

L’antica casa di Pietro Ardito, sacerdote e letterato, sarà la nuova sede del Centro studi e ricerca della Fondazione “Michele Amatruda”

DeGusto 2025: il grande ritorno del Made in Italy agroalimentare, con una nuova veste e tante sorprese a Catanzaro Lido

Nasce a Cosenza il “Comitato No Scippo” contro il trasferimento del nuovo ospedale HUB da Vaglio Lise ad Arcavacata

All’Università Magna Graecia di Catanzaro la finale regionale della competizione dedicata all’innovazione

Automobil Club e Expo Fata insieme per una mobilità sostenibile

Reggio: arrestato un cittadino extracomunitario ritenuto responsabile dei reati di furto nonché resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale

La Pro Loco di Serra San Bruno protagonista del successo della XII edizione della Festa del Fungo 2025

Vibo: sabato intestazione di una strada principale alla memoria dell’ex sindaco Alfredo D’Agostino

FIERCE W. – Il Dispaccio, Adele Briganti: “Reggio e Villa San Giovanni insieme costituiscono la mia geografia affettiva e professionale”

Percorsi nuovi in fotografia. Quando la democrazia perde il pluralismo

Tony Gaudio cinematographer, il Progetto internazionale firmato Cineteca della Calabria alle Giornate del Cinema Muto di Pordenone

Gioacchino da Fiore in America, da domani al cinema di Los Angeles

Domani a Gioia Tauro Mons. Francesco Savino, con un intervento dal titolo “La passione per la politica: il senso, le motivazioni e la dimensione...

L’UICI di Catanzaro celebra la 20esima Giornata Nazionale del Cane Guida

VolleyS3, sorrisi e schiacciate al Pala Calafiore per la tappa di Reggio Calabria

Cassano all’Ionio: cinque agenti di Polizia Locale hanno giurato in Prefettura ricevendo così la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza

Lamezia Multiservizi: domani giornata di sciopero

Adeguamento strada rurale Mileo–Commuaruso a Saracena: 150mila euro dalla Regione

Casa della Musica. Il sindaco Franz Caruso: “Luogo culturale a cui riconosco valenza ed importanza, sicuramente da preservare e tutelare”

Un fine settimana di pura meraviglia musicale: la Calabria del Festival Antonio Vivaldi tra la Sila, il Pollino e Cosenza

Reggio di nuovo sommersa dai rifiuti, Ripepi: “Il piano di raccolta annunciato in pompa magna non è mai partito. Ora si profila pure l’aumento...

Passaggio di consegne Fidapa sezione di Cosenza: Rosaria Guzzo è la nuova presidente

Il mercato del gioco d’azzardo in Italia pronto a crescere con il nuovo bando di licenze

Nuovo Ospedale. Montalto e Rende in sinergia, il sindaco Faragalli: “Costruiamo un’area europea, oltre ogni campanilismo”

Crosia, finanziamento di 150mila euro per agricoltura e aree rurali

La vicesindaca Iemma e il consigliere Capellupo incontrano il commissario Asp Battistini. Presto nuovo personale infermieristico per superare criticità servizio dialisi a Lido

Visita italo-canadese con il Consorzio Olio di Calabria IGP

Morano, nuovi interventi di arredo urbano per valorizzare il territorio

Locri ricorda i “Vent’anni senza Franco Fortugno”. Mattarella: “La Repubblica si inchina alla sua memoria”

Falcomatà alla commemorazione dell’anniversario della morte di Fortugno: “La vita e la morte di Franco sono legate a doppio filo alla parola libertà”

Sbarco di 47 migranti nel porto di Roccella Jonica: soccorsi a 130 miglia dalla costa

Grave aggressione al Centro diagnostico di Reggio Calabria: la ferma condanna di Sarica, presidente di A.Gi.C.O. Ets

Vent’anni fa l’omicidio di Francesco Fortugno che sconvolse l’Italia intera

Lamezia Terme, Gianturco e De Sensi: “Manutenzione straordinaria 2025 completata. Una parte di città più sicura e funzionale”

Belvedere Marittimo (CS): il 17 ottobre si chiude la Summer Peace University con un forum internazionale patrocinato dalla Commissione Europea

Greco: “Sibaritide è cuore pulsante della Calabria”

ONMIC Reggio Calabria: “Solidarietà al dottor Tripodi”

Maria Salimbeni alla guida del Consorzio Clementine di Calabria IGP

Regionali, Avs analizza il voto: domani la conferenza stampa

Italia Viva Calabria, Greco e Urso: “La Sila Mare resta un’arteria precaria. Che fine hanno fatto i fondi per la messa in sicurezza?”

Schillaci a Locri: “Messaggio Fortugno ancora forte, un monito per agire verso la legalità”

Serie C, le squadre calabresi nel sondaggio nazionale dei tifosi: al via il “C Gold Award 2025” per premiare il miglior calciatore del campionato

‘Ndrangheta stragista: Corte d’Appello respinge riapertura istruttoria

L’Asp di Cosenza sostiene all’evento nazionale CARD: sanità di prossimità e casa come luogo di cura

Siderno, trasporto sociale: al via la presentazione delle domande

Discarica di oltre 10.000 mq non autorizzata sequestrata a Crotone

“Un sogno a sipario aperto”: il Teatro Politeama di Catanzaro riaccende i motori per la nuova stagione

È dell’Unical il primo dottore di ricerca detenuto in Italia: ha conseguito il titolo in “Politica, Cultura e Sviluppo”

Incidente tra due auto sulla SS107 “Silana Crotonese” a Caccuri (KR): due feriti

Occhiuto: “Uccisione di Fortugno fu attacco diretto alla democrazia”

UICI di Reggio Calabria celebra la Giornata Nazionale del Cane Guida: “Diritti in movimento”

Irto (PD): “Fondamentale ricordare la figura di Franco Fortugno a 20 anni dall’assassinio”

Approvata in Cdm la pace fiscale. Senatrice Minasi: “Un’altra promessa mantenuta dalla Lega, una misura prioritaria per dare respiro ai cittadini onesti che si...

Ventennale della morte di Fortugno, Irto (Pd): “La sua testimonianza di legalità e coraggio continui a illuminare i giovani”

Uil Calabria: “Assistenza domiciliare ancora inadeguata, servono investimenti e personale”

Dopo la terza sconfitta del centrosinistra, SI Calabria apre il confronto politico

“Cosmos” dell’Evolution Dance Theater al Festival d’Autunno: un viaggio tra scienza, arte e meraviglia

Formazione venatoria: nasce in Calabria il primo corso nazionale congiunto Federcaccia–Coldiretti

Aggressione in carcere a Reggio Calabria: agente colpito da detenuto per ottenere trasferimento

Rifff Calabria special edition, conclusa con successo la tre giorni di eventi della kermesse dedicata al cinema pubblicitario a Botricello

Catanzaro, niente bilancio consolidato entro i termini: Veraldi attacca l’amministrazione comunale

Il neo consigliere regionale Orlandino Greco vuole l’aeroporto della Sibaritide: “Priorità assoluta”

A San Luca l’inaugurazione dell’anno scolastico all’insegna della legalità con il progetto “Liberi di Scegliere”

Giustizia, Irto chiede al governo di “stabilizzare i 12mila precari del comparto”

Parte “Lo Sguardo Oltre”, la stagione teatrale 2025/2026 a Polistena

Cosenza, rinviata a data da destinarsi la presentazione del libro di Mimmo Gangemi

Un detenuto consegue il dottorato di ricerca in “Politica, Cultura e Sviluppo” all’Università della Calabria

Fabrizio Cantarella è la new entry dell’Ufficio Stampa della Viola

Il Savuto diventa galleria a cielo aperto con Gulìa Urbana 2025

Reggio, assegnato bene confiscato al Museo Archeologico Nazionale

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook