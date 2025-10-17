Calabria, Loizzo (Lega): “Da Piazza Pulita informazioni distorte e false sul trasporto pubblico”

“Da Piazza Pulita, l’ennesimo servizio in cui abbiamo ascoltato notizie false e destituite di ogni fondamento.

Bastava leggere bene il comunicato stampa diffuso da FS lo stesso giorno dell’evento in cui è stata presentata la nuova flotta di Busitalia per capire che non c’è nessun bus fantasma, perché dei 111 autobus complessivi a livello nazionale ce ne sono già in circolazione 16 ai quali se ne aggiungeranno presto altri 3, dopo che dalla Calabria è partito il rinnovo dei mezzi con la presentazione del primo autobus bipiano. Nessuna confusione sull’acquisto dei biglietti, come si voleva far credere, che possono tranquillamente essere venduti online o in circa 90 rivenditori affiliati alla società di cui ben 7 a Cosenza. Spiace che la redazione di Piazza Pulita abbia dato informazioni false e sbagliate ai nostri cittadini, senza contraddittorio, trasmettendo solo l’intervista ad un altro operatore presente nel medesimo mercato e mandando in onda immagini di autobus già dismessi, così come comunicato anche nel corso della presentazione dei nuovi mezzi, alterando completamente un’informazione distante da quella che è la situazione del servizio attualmente in circolazione. Non accettiamo che di fronte ad un lavoro serio per consegnare mezzi sicuri e all’avanguardia ai nostri cittadini, partendo proprio dalla nostra Calabria, si possano diffondere informazioni e immagini false e lontane dalla realtà. Ci aspettiamo che qualcuno rettifichi le fake news fatte veicolare, raccontando la verità ai nostri cittadini”.

Lo dichiara la deputata calabrese della Lega Simona Loizzo, in relazione al servizio di Piazza Pulita sulla nuova flotta di Buitslia presentata in Calabria e andato in onda nelle scorse ore.