Premi da 10mila euro non ritirati in Calabria: ultimi giorni per riscuote la vincita SuperEnalotto

Restano ancora pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. L’iniziativa, andata in scena a giugno 2025, ha distribuito complessivamente 1.000 premi garantiti, ciascuno da 10mila euro, in occasione di quattro estrazioni straordinarie.

Dei 1.000 premi assegnati, come riporta Agipronews , sono 3 quelli non ancora riscossi in Calabria: i premi da riscuotere sono stati giocati a Ionadi (VV), presso il Bar Tabacchi Mazza in Via Nazionale 162, con scadenza il 18 settembre; a Spezzano Albanese (CS), presso la Tabacchi Diodati in Via della Libertà 47, con scadenza il 19 settembre; e a Taurianova (RC), presso il Bar Tabacchi Moscato in Via Vescovo Ganini 2, con scadenza il 26 settembre.

Per verificare l’eventuale vincita, i giocatori devono controllare il codice univoco riportato sulla ricevuta di gioco. Le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale SuperEnalotto.it, tramite App ufficiale o nei punti vendita Sisal.

Le vincite possono essere riscosse presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma, nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati, presentando la ricevuta originale e un documento di identità.

Si ricorda che i termini di riscossione, pari a 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, stanno per scadere: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, quelli del 27 e 28 giugno entro il 25 e 26 settembre.