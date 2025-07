Federterziario Calabria e People Energy insieme per la transizione energetica: accordo per l’accesso degli associati alla comunità energetica COREMO

Il recente Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), datato 16 maggio 2025, ha introdotto importanti novità per le imprese e i cittadini che vogliono investire nelle fonti rinnovabili. Il provvedimento prevede un contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, a patto che tali impianti vengano condivisi all’interno di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). In tale contesto si inserisce il protocollo d’intesa sottoscritto il 23 luglio 2025 tra FederTerziario Calabria, storico organismo datoriale apartitico che rappresenta migliaia di imprese nei settori del terziario, dei servizi, dell’agricoltura e delle libere professioni, e People Energy Srl, azienda leader nel settore dell’energia rinnovabile e promotrice della Comunità Energetica COREMO, già attiva su tutto il territorio calabrese. L’accordo ha come obiettivo quello di favorire l’ingresso degli associati di FederTerziario Calabria nella CER COREMO, permettendo loro di accedere agli incentivi previsti dal decreto e di contribuire attivamente alla transizione energetica in corso.

“Le Comunità Energetiche rappresentano un modello innovativo e inclusivo di produzione e consumo dell’energia – ha affermato Luca Lucia, Presidente di FederTerziario Calabria – che restituisce potere decisionale e risparmio concreto a cittadini, imprese ed enti locali.”

Una Comunità Energetica è un’associazione tra cittadini, aziende ed enti pubblici che collaborano per produrre, condividere e consumare localmente energia da fonti rinnovabili. All’interno della comunità, chi produce energia tramite impianti rinnovabili (i prosumer) può condividerla in tempo reale con altri membri che la consumano (i consumer). Questo modello permette di massimizzare l’autoconsumo collettivo, ridurre la dipendenza dalla rete elettrica nazionale e ottenere incentivi economici proporzionati all’energia prodotta, condivisa e autoconsumata. Elemento centrale dell’accordo è l’adozione dell’E-Box, un dispositivo tecnologico sviluppato da People Energy che integra funzioni di monitoraggio, distribuzione intelligente e automazione avanzata. L’E-Box consente di monitorare consumi e produzione in tempo reale, e gestire in modo intelligente l’energia all’interno della comunità. ll sistema è dotato di varie funzionalità evolute come ottimizzazione dei flussi energetici con aggiornamenti ogni 5 secondi, controllo da remoto tramite app e interfaccia domotica ma soprattutto contabilità energetica interna e ripartizione automatica degli incentivi tra i membri.

“Con l’E-Box vogliamo mettere il controllo energetico nelle mani delle persone e delle imprese – ha affermato Caterina Prochilo, Amministratore di People Energy – permettendo loro di massimizzare l’autoconsumo, ridurre le emissioni e partecipare attivamente a una rete energetica più intelligente e sostenibile.”

La firma del protocollo tra FederTerziario Calabria e People Energy rappresenta un passaggio strategico per lo sviluppo delle CER in Calabria e un’opportunità per le piccole e medie imprese di entrare da protagoniste nel mondo della transizione energetica.

“Grazie a questo accordo – ha concluso Lucia – offriamo ai nostri associati strumenti concreti per fare innovazione, risparmiare energia e contribuire attivamente alla sostenibilità ambientale del nostro Paese.”