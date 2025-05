Scuola, Mattiani: “Per la Calabria 1,1 miliardi di euro”

“La presenza in Calabria del Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara è l’ennesima dimostrazione del Suo impegno per il nostro territorio e per colmare le disparità territoriali in termini di apprendimento scolastico.

È stata l’occasione per parlare del piano di interventi previsto proprio per il sistema scolastico calabrese.

Investimenti che in totale ammontano ad 1,1 miliardi di euro per un programma che il Ministro ha fortemente voluto e che ha presentato agli studenti a Palmi e San Luca.”

Mattiani entrando nei dettagli, specifica meglio l’impiego delle risorse:

“Circa 230 milioni verranno destinati all’edilizia scolastica per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio nelle scuole, abbattimento delle barriere architettoniche.

Altri 50 milioni destinati a Nuove palestre e/o messa in sicurezza delle palestre e degli spazi sportivi esistenti nelle scuole.

Oltre 360 milioni per asili nido e scuole dell’infanzia.

125 milioni per le mense scolastiche.

50 milioni per la realizzazione di nuove scuole.

230 milioni verranno ripartiti per il contrasto alla dispersione scolastica e agli istituti tecnologici superiori, per scuola 4.0 , STEM e orientamento , formazione personale scolastico e centri di orientamento.

Per agenda sud fase 2 inoltre altri 28 milioni per le scuole primarie e secondarie.

Il piano estate prevede invece l’impiego di risorse per circa 10 milioni per le scuole primarie e secondarie

Per i laboratori delle scuole tecniche previsti investimenti per altri 16 milioni circa.

Un piano ambizioso che si aggiunge alle già ingenti risorse destinate dal Ministro alla nostra Regione.

Ogni centesimo investito sul futuro dei nostri giovani non può che riempirmi di orgoglio. Continueremo a lavorare al fianco del Ministro Valditara per garantire il futuro dei nostri ragazzi. “