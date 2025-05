Si è insediata la Commissione Ordine Biologi Calabria

Ieri si è insediata presso la sede dell’Ordine dei Biologi Calabria la Commissione Alimentazione e Nutrizione. Erano presenti oltre al Presidente dell’ordine dei Biologi Calabria dott. Domenico Laurendi ed al coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione il Dott. Saverio Bruni i membri della numerosa commissione Alimentazione e Nutrizione costituita da 50 biologi nutrizionisti provenienti da tutta la Calabria. Durante la riunione sono stati definiti 9 gruppi di studio per altrettante aree tematiche quali :

Nutrizione donna e disturbi alimentari

Dieta Mediterranea

Nutrizione Clinica e Metabolismo

Diete Chetogeniche

Nutrizione Sportiva

Nutrizione Infantile e Pediatrica

Oncologia ed Ematologia

Nutraceutica e Microbiota

Ristorazione Collettiva, di comunità e nutrizione in cucina

Contestualmente sono stati nominati i referenti e segretari per ogni singolo gruppo di lavoro. È stato un momento di confronto e scambio di idee dove ogni componete si è presentato proponendo alla commissione idee, progetti, punti di vista per migliorare e far crescere la figura del biologo nutrizionista.

Si è registrata la soddisfazione del Presidente Dott. Domenico Laurendi e del Coordinatore Dott. Saverio Bruni che hanno presenziato la riunione. Il dott . Laurendi facendo gli auguri di buon lavoro ha evidenziato l’importanza della figura del biologo nutrizioni nella prevenzione primaria e tutela della salute pubblica .La commissione, ha proseguito il Dott. Laurendi, sarà uno strumento fondamentale per tutelare e supportare tutti i colleghi della Regione che operano in ambito nutrizionale. In seguito i lavori sono stati conclusi dal Dott. Saverio Bruni che ha evidenziato la grande partecipazione e lo spirito collaborativo e di unione emerso durante la riunione e dichiarando che è solo un primo passo che dovrà portare ad un maggior confronto e coinvolgimento dei colleghi al fine di costruire una rete professionale ed una visione comune di intendi per la crescita dell’intera categoria.